В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
В ведомстве отметили, что совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и в дальнейшем звонить родным по ценам украинских операторов.
"Предварительно договоренности были на три месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продолжить поддержку украинцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С украинской стороны заявление поддерживают "Киевстар", Vodafone и lifecell.
Как сообщал УНИАН, 7 июля Европейская комиссия призвала операторов мобильной связи в странах ЕС и Украины и в дальнейшем предоставлять украинским беженцам возможность пользоваться мобильными телефонами без платы или с низкими тарифами за роуминг.
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