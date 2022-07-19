Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и в дальнейшем звонить родным по ценам украинских операторов.

В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

В ведомстве отметили, что совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и в дальнейшем звонить родным по ценам украинских операторов.

"Предварительно договоренности были на три месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продолжить поддержку украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С украинской стороны заявление поддерживают "Киевстар", Vodafone и lifecell.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Европейская комиссия призвала операторов мобильной связи в странах ЕС и Украины и в дальнейшем предоставлять украинским беженцам возможность пользоваться мобильными телефонами без платы или с низкими тарифами за роуминг.

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