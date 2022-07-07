Украинским беженцам нужно и в дальнейшем предоставлять возможность пользоваться мобильной связью без платы или по минимальным тарифам.

Европейская комиссия (ЕК) призвала операторов мобильной связи в странах ЕС и Украины и в дальнейшем предоставлять украинским беженцам возможность пользоваться мобильными телефонами без платы или с низкими тарифами за роуминг.

Как сообщает Deutsche Welle, в своем заявлении ЕК призывает операторов мобильной связи продлить заключенные ранее трехмесячные соглашения по льготным условиям для украинцев в ЕС.

"Миллионы людей покинули Украину и находятся в ЕС. Крайне важно, чтобы украинцы имели возможность пользоваться связью по доступной цене, оставаясь в контакте со своими семьями и друзьями", - говорится в заявлении.

В Брюсселе отмечают, что соответствующую совместную договоренность подписали 8 апреля 38 сторон, среди которых европейские операторы мобильной связи, а также все мобильные операторы Украины. Но вскоре истекает начальный трехмесячный период действия этой договоренности.

Как отмечается в опубликованном заключении европейских регуляторов электронных коммуникаций, соглашение между операторами было очень успешным. Это дает веские основания для продления действия соглашения, поэтому Еврокомиссия призывает операторов сохранить свои добровольные обязательства в отношении украинских беженцев в ЕС.

Кроме доступного роуминга для украинских беженцев, телекоммуникационные компании ЕС после начала войны выдали украинцам 2,5 миллиона SIM-карт, а на границах и в приютах были созданы хот-споты WiFi.

Напомним, на Херсонщине оккупанты отключили Youtube, Instagram и Viber.

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