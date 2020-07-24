Twitter может ввести платную подписку на свою соцсеть

В компании Twitter подчеркнули, что решение по введению платной подписки еще не принято и компания продолжит анализировать свои финансовые результаты для оценки необходимости подписки.

Американская технологическая компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью для микроблоггинга, в связи с негативными финансовыми результатами по итогам второго квартала 2020 года, рассматривает возможность введения платной подписки на свою соцсеть.

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Об этом сообщила пресс-служба соцсети в официальном блоге Twitter Investor Relations.

В частности, во втором квартале операционный убыток компании составил 124 миллиона долларов.

В компании Twitter подчеркнули, что решение по введению платной подписки еще не принято и компания продолжит анализировать свои финансовые результаты для оценки необходимости подписки.

Как сообщал УНИАН, в июне социальная сеть Twitter начала тестирование функции публикации голосовых твитов.

В мае соцсеть начала тестирование функции определения пользователем тех людей, которые смогут комментировать его публикацию.

Справка УНИАН. Twitter – американская технологическая компания, известная благодаря своей социальной сети для микроблогинга. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско (США).

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