Twitter запустил голосовые твиты длительностью до 140 секунд

Время записи одной голосовой публикации ограничено 140 секундами.

Социальная сеть для микроблогинга Twitter, принадлежащая одноименной американской компании, начала тестирование функции публикации голосовых твитов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

Согласно сообщению, время записи одной голосовой публикации ограничено 140 секундами.

Пользователи соцсети будут иметь возможность ответить на такую публикацию также с помощью голоса.

В Twitter подчеркнули, что пока тестируют функцию только на мобильной операционной системе Android от компании Google.

Как сообщал УНИАН, в мае социальная сеть Twitter начала тестирование функции определения пользователем тех людей, которые смогут комментировать его публикацию.

Справка УНИАН. Twitter – американская технологическая компания, известная благодаря своей социальной сети для микроблогинга. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско (США).

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