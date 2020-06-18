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Twitter запустил голосовые твиты длительностью до 140 секунд

09:46, 18 июня 2020
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Иллюстрация REUTERS

Социальная сеть для микроблогинга Twitter, принадлежащая одноименной американской компании, начала тестирование функции публикации голосовых твитов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

Согласно сообщению, время записи одной голосовой публикации ограничено 140 секундами.

Пользователи соцсети будут иметь возможность ответить на такую публикацию также с помощью голоса.

В Twitter подчеркнули, что пока тестируют функцию только на мобильной операционной системе Android от компании Google.

Как сообщал УНИАН, в мае социальная сеть Twitter начала тестирование функции определения пользователем тех людей, которые смогут комментировать его публикацию.

Справка УНИАН. Twitter – американская технологическая компания, известная благодаря своей социальной сети для микроблогинга. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско (США).

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