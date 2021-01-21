Решение о блокировке было принято после твита о мусульманах.

Twitter заблокировал аккаунт китайской дипмиссии в США. Решение о блокировке было принято после твита о мусульманах Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте такжеTwitter заблокировал аккаунт Национальной ассамблеи ВенесуэлыКак сообщает агентство, китайские власти принудительно отправляют мусульман СУАР работать на производствах под предлогом того, что ислам — чужеродная религия.

«Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики в отношении бесчеловечности», - приводит агентство слова представителя Twitter.

В соответствии с правилами соцсети, китайское посольство не сможет делать публикации до тех пор, пока само не удалит данное сообщение. Оно по-прежнему в аккаунте китайского посольства, но недоступно для прочтения.

История скандального твита

7 января 2021 года посольство написало, что проводимая там политика помогла уйгурским женщинам перестать быть «машинами для производства детей».

В декабре 2020 года из-за притеснения уйгуров США ограничили торговлю с Китаем. Позже о возможном ограничении бизнеса с КНР заявила Великобритания. По данным СМИ и правозащитных организаций, подневольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.

Заблокированные аккаунты

7 января 2021 года аккаунты на тот момент еще действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети.

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

16 января 2021 года появилась информация о том, что в социальных сетях Facebook и Instagram внезапно восстановили доступы к аккаунтам Дональда Трампа.

20 января 2021 года стало известно о том, что социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись Национальной ассамблеи Венесуэлы.

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Автор: Елена Коваленко