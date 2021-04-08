Социальная сеть Twitter вела переговоры о покупке «голосовой» социальной сети Clubhouse за $4 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Как пишет издание, результат переговоров на данный момент не известен.
По информации Bloomberg Clubhouse планирует привлечь инвестиции с оценкой в $4 млрд. Какую сумму инвестиций Clubhouse хочет привлечь в новом раунде и кто будет в нем участвовать также неизвестно.
Что этому предшествовало
В январе 2021 года Clubhouse привлек инвестиции с Andreessen Horowitz в качестве ведущего инвестора. Сумму инвестиций стороны не разглашали.
Ранее издание The Information сообщало о возможности инвестиций в Clubhouse при оценке в $1 млрд.
Что такое Clubhouse
Clubhouse — это социальная сеть, основанная бывшими разработчиками из Google Полом Дэвисоном и Роганом Сэтом. В основе приложения лежит голосовое общение. Другие форматы сервис не поддерживает. Пик популярности приложения наблюдался в феврале 2021 года.
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