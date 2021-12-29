Компания направит деньги на строительство нового автоматизированного сортировочного центра в Днепре.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и провайдер почтовых услуг в Украине "Новая почта" подписали соглашение о кредите в размере 13 миллионов евро на строительство нового автоматизированного сортировочного хаба в Днепре.

Об этом сообщает ЕБРР в своем пресс-релизе.

"После запуска нового хаба в Днепре компания сможет обрабатывать вдвое больше отправлений, более эффективно использовать свой автомобильный парк, а также сократить затраты энергии", – говорится в сообщении.

Благодаря уменьшению количества поездок и потребления топлива, объем выбросов сократится примерно на 1 570 тонн CO2 эквивалента в год – такой же эффект достигается, если убрать с улиц 800 легковых автомобилей.

Читайте также"Платим за доставку воздуха": клиентка "Новой почты" возмутилась хитрой уловкой компанииКак отметил финансовый директор "Новой почты" Петр Фоков, получение кредита ЕБРР является свидетельством финансового здоровья "Новой почты".

"Каждый год мы инвестируем средства в инфраструктуру по всей стране для того, чтобы успешно обрабатывать отправления, количество которых стремительно растет. Мы рады продолжению сотрудничества с ЕБРР, благодаря которому мы внедряем инновации, что позволяет нам предлагать лучшие услуги клиентам", – сказал он.

Отмечается, что ранее ЕБРР профинансировал строительство подобного сортировочного хаба в городе Хмельницком в Западной Украине, который был завершен в 2019 году.

Ранее стало известно, что "Новая почта" объявила о планах построить сортировочный терминал возле международного аэропорта "Борисполь" за 1 миллиард гривень.

Строительство будет проходить в три этапа. Первую очередь компания планирует запустить до конца 2022 года.

Справка УНИАН. Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет 9 тысяч 300 отделений и 11 тысяч почтоматов по всей стране. Ее услуги помогают вести бизнес тысячам предпринимателей в Украине и за рубежом.

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