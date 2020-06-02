Samsung раскрыла характеристики нового чипсета Exynos 850 для бюджетных смартфонов

Система поддерживает дисплеи Full HD+ и камеры до 21,7 Мп.

Корейская компания Samsung раскрыла характеристики чипсета Exynos 850, который по всей видимости будет использоваться в смартфонах начального уровня. На рынок уже поступил смартфон с этим чипом – бюджетный Galaxy A21s.

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Как сообщает ITC.ua, система выполнена по нормам 8-нанометрового технологического процесса LPP. Чипсет несет 8 вычислительных ядер Cortex-A55, которые работают на частоте до 2,0 ГГц. За графику отвечает GPU ARM Mali-G52.

Система поддерживает оперативную память LDDR4x и флэш-память eMMC 5.1. Также она позволяет использовать основные и фронтальные камеры с разрешением до 21,7 Мп. Для двойных конфигураций камер можно использовать сенсоры с разрешением до 16 Мп и 5 Мп.

Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением вплоть до Full HD+ 2520х1080 точек. Среди прочих доступных функций и возможностей значатся Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, FM Radio, LTE (Cat.7 для загрузки и Cat.13 для отдачи). Поддерживается видео (кодирование/декодирование) 1080p с частотой 60 кадров в секунду.

Чипсет Samsung Exynos 850 запущен в массовое производство и, вероятно, в скором времени его можно будет встретить и в других смартфонах и планшетах начального уровня.

Ранее сообщалось, что пользователи флагманов Samsung жалуются на проблемы со звонками. Компания выпустила обновление.

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