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Пользователи флагманских смартфонов Samsung жалуются на проблемы со звонками: компания выпустила обновление

09:29, 02 июня 2020
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Иллюстрация REUTERS

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На данный момент апдейт доступен для корейских пользователей Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Прошивка с номером G98xNKSU1ATED имеет размер 208 МБ. Из заявленных изменений присутствует лишь «повышение качества звонков», пишет ixbt.com.

Такое неприметное на первый взгляд новшество, на самом деле, весьма значимо. Дело в том, что пользователи смартфонов серии Galaxy S20, включая очень дорогой Galaxy S20 Ultra, уже не первый месяц жалуются на проблемы со звонками.

Смартфоны пропускают звонки, а некоторые аппараты вообще не принимают звонки, что делает их почти бесполезными. Остаётся надеяться, что с теперь проблемы со звонками закончатся. 

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