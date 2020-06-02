Пользователи флагманских смартфонов Samsung жалуются на проблемы со звонками: компания выпустила обновление

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20, наконец, смогут нормально звонить. Samsung выпустила свежее обновление для решения неприятной проблемы.

Компания Samsung начала распространение обновления программного обеспечения для смартфонов флагманской серии Galaxy S20.

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На данный момент апдейт доступен для корейских пользователей Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Прошивка с номером G98xNKSU1ATED имеет размер 208 МБ. Из заявленных изменений присутствует лишь «повышение качества звонков», пишет ixbt.com.

Такое неприметное на первый взгляд новшество, на самом деле, весьма значимо. Дело в том, что пользователи смартфонов серии Galaxy S20, включая очень дорогой Galaxy S20 Ultra, уже не первый месяц жалуются на проблемы со звонками.

Смартфоны пропускают звонки, а некоторые аппараты вообще не принимают звонки, что делает их почти бесполезными. Остаётся надеяться, что с теперь проблемы со звонками закончатся.

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