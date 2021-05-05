Scroll на условиях подписки ($5 в месяц) предлагает возможность отключить показ рекламы на сайтах-партнёрах.

Компания Twitter заявила о намерении приобрести сервис Scroll. Сумма сделки не уточняется.

Об этом сообщает The Verge.

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Scroll на условиях подписки ($5 в месяц) предлагает возможность отключить показ рекламы на сайтах-партнёрах.

Для этого используются сторонние файлы куки или расширение браузера. Полученные средства затем распределяются между сайтами-партнёрами, которые посещал подписчик.

Twitter работает над созданием собственного плана подписки, который будет включать Scroll, недавно приобретённый сервис новостных рассылок Revue и ряд сервисов собственной разработки. По словам генерального директора Scroll Тони Хейл, амбиции Twitter превосходят ожидания людей.

После покупки сервиса Scroll, он перестанет принимать новые регистрации пользователей. Для существующих клиентов в краткосрочной перспективе не планируется никаких изменений.

Как пишет издание, предполагается, что Twitter интегрирует Scroll непосредственно в более обширную подписку, которая, в частности, будет отправлять небольшие деньги авторам информационных рассылок Revue.

Что этому предшествовало

В апреле 2021 года социальная сеть Twitter вела переговоры о покупке «голосовой» социальной сети Clubhouse за $4 млрд.

В марте 2021 года в Twitter анонсировали появление возможности добавления реакции на твиты.

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Автор: Елена Коваленко