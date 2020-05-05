Украинцы на карантине увеличили заказы с AliExpress на треть

Количество доставок «Новой почтой» товаров с интернет-магазина AliExpress выросло в апреле на 28% в годовом выражении. В среднем за день клиенты «Новой почты» заказывают около 2,6 тонны товаров исключительно с AliExpress.

Количество доставок «Новой почтой» в Украину товаров с китайского интернет-магазина AliExpress выросло в апреле на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты».

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В компании связывают такой рост доставок с запуском на сайте AliExpress возможности заказа доставки напрямую в отделения почты.

Согласно сообщению, в среднем за день клиенты «Новой почты» заказывают около 2,6 тонны товаров исключительно с AliExpress.

После AliExpress наиболее популярными среди украинцев являются американские онлайн-магазины: iHerb, Ebay, Amazon и 6p.m.

Как сообщал УНИАН, оператор международной экспресс-доставки «Новая почта Глобал» (Nova Poshta Global, NPG), входящий в группу компаний крупнейшего украинского оператора почтовой связи «Новая почта», расширил транспортные каналы доставки посылок из Китая за счет открытия железнодорожного маршрута.

В апреле «Новая почта» и международный логистический оператор Cainiao Network, принадлежащий китайской компании Alibaba Group, запустили доставку посылок из Китая в Украину чартерными грузовыми рейсами.

Справка УНИАН. Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 6 тыс. отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2019 год превысило 212 млн.