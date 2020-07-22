OnePlus представила первые полностью беспроводные наушники (фото)

OnePlus Buds стали первыми полностью беспроводными наушниками компании с автономностью 30 часов.

Компания OnePlus наконец представила свои первые полностью беспроводные наушники OnePlus Buds.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Встроенный аккумулятор обеспечивает до 7 часов автономного воспроизведения музыки, а общая автономная работа с учетом зарядного футляра со встроенным аккумулятором 430 мА-ч составляет приличные 30 часов", - говорится в сообщении.

Для сравнения, у AirPods показатель составляет 24 часа.

"Кроме того, всего 10 минут на зарядке могут обеспечить дополнительные 10 часов работы (сами наушники за 10 минут заряжаются настолько, что могут проработать 100 минут в режиме воспроизведения музыки)", - подчеркивает издание.

Наушники OnePlus Buds оснащаются 13,4-миллиметровыми динамическими излучателями и тремя микрофонами (каждый) для шумоподавления и голосового управления. Поддерживается Bluetooth 5.0 и Dolby Atmos.

Также упоминается функция Fast Pair для быстрого сопряжения и настраиваемое жестовое управление. Корпус защищен в соответствии с требованиями класса IPX4, так что пот и дождь этой модели не страшны.

На выбор есть три варианта расцветки - белый, серый и бирюзовый.

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