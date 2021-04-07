Изменения вступят в силу 1 декабря 2021 года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), упростила порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров (MNP).

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Читайте такжеПо итогам сентября операторы подключили к 4G более тысячи населенных пунктов

Отмечается, что Министерство юстиции уже зарегистрировало эти изменения и документ вступит в силу 1 декабря 2021 года.

В частности, изменения предусматривают: упрощение порядка подачи заявлений на MNP; внедрение принципа единого окна One Stop Shop process, предусматривающего решение всех вопросов, связанных с MNP, путем обращения к одному субъекту - оператору-получателю (к которому переходит абонент); снятие запрета на получение услуги MNP для абонентов, получающих услуги обезличенно, с одновременной регистрацией у оператора-получателя такого абонента, если он планирует получать услуги не на основе письменного договора.

Также новый порядок предусматривает усовершенствование процесса идентификации абонента; внесение изменений в договоры о предоставлении телеком-услуг, предусматривающие автоматическое расторжение публичного договора при переносе абонентских номеров абонентов, получающих телеком-услуги без заключения договора в письменной форме; распространение действия порядка на провайдеров телекоммуникаций; сокращение срока переноса абонентского номера в сетях мобильной связи до одного рабочего дня.

Согласно сообщению, изменения будут способствовать усилению конкуренции на рынке услуг мобильной связи, что, в свою очередь, должно повысить уровень качества предоставления потребителям телеком-услуг.

Что этому предшествовало

В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о полноценном запуске услуги по переносу абонентских номеров (MNP) в Украине.

Такая услуга была запущена с 1 мая 2019 года.

Внедрение услуги по переносу абонентского номера позволит потребителям свободно выбирать сеть оператора подвижной (мобильной) связи для получения телекоммуникационных услуг с сохранением номера, что способствует развитию конкурентной среды и повышению качества услуг, а также еще на шаг приближает Украину к выполнению соглашения с Европейским Союзом, считают в НКРСИ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец