4 октября 2021 года в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой.

На фоне глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксирован приток новых пользователей в Viber.

Об этом в Twitter сообщила руководитель по связям с общественностью Viber Лилиана Пертенава.

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Количество новых регистраций в Viber увеличилось на 500%.

"В Viber количество активаций увеличилось на 500%! Наша команда работает над тем, чтобы сервис работал стабильно во время высоких нагрузок", — написала Пертенава.

Самый масштабный сбой в работе Facebook:

4 октября 2021 года в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Не работали все приложения и сервисы, принадлежащие Facebook. В частности, не загружались страницы Instagram и мессенджер WhatsApp.

Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру наблюдались у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.

Также были зафиксированы сбои в работе Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us и Google Play.

Позже стало известно, что сотрудники Facebook не могли попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя.

Основатель соцсети - программист Марк Цукерберг на фоне сбоя в работе потерял $6,6 миллиарда и опустился в списке миллиардеров.

Позже технический директор Facebook Майк Шрепфер уточнил, из-за чего в работе сервисов компании произошел глобальный сбой.

В ночь на 5 октября 2021 года Facebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбоя. Они не работали более шести часов. На официальной странице Facebook в Twitter было опубликовано заявление компании.

Автор: Елена Коваленко