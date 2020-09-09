Такое решение компания приняла, учитывая обращения абонентов, которые столкнулись с попытками хищения мошенниками их мобильных номеров.

Один из крупнейших украинских мобильных операторов lifecell закрыл услугу «Дистанционная замена SIM», чтобы обеспечить для своих абонентов защиту от мошеннических действий, связанных с несанкционированной заменой SIM-карт.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Сейчас все чаще персональные данные абонентов воруют третьи лица, не связанные с оператором. Поэтому для защиты абонентов и их персональных данных lifecell закрывает услугу «Дистанционная замена SIM», которая позволяла осуществлять удаленную замену SIM-карт», - сказано в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что такое решение было принято компанией, учитывая обращения абонентов, которые столкнулись с попытками хищения мошенниками их мобильных номеров.

Замена SIM-карты

Согласно сообщению, сейчас для замены SIM-карты рекомендуется обращаться в магазины lifecell. Замена возможна только при наличии документа, удостоверяющего личность владельца номера (паспорт, водительское удостоверение, военный билет или пенсионное удостоверение).

Как сообщалось, услуга дистанционной замены SIM-карты была запущена в марте 2020 года.

lifecell

lifecell - украинский мобильный оператор, предоставляющий услуги связи и мобильного интернета. 100% акций оператора принадлежит Turkcell - турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг.

4G в столичной подземке

31 августа 4G появился на семи станциях столичной подземки.

17 августа мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и "lifecell" запустили 4G еще на шести станциях столичного метрополитена.

12 марта 2020 года Киевсовет принял решение для запуска 4G на всех станциях метро. Депутаты установили плату за доступ телеком-операторов и других субъектов деятельности к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности Киева.

5 марта 2020 года операторы "Киевстар", Vodafone Украина и Lifecell запустили 4G-связь на станции киевского метро «Академгородок». 21 февраля 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение предоставить трем крупнейшим мобильным операторам Украины «Киевстар», Vodafone и lifecell разрешение на досрочное внедрение технологии четвертого поколения мобильной связи 4G в диапазоне низких частот.

В июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене. Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию сразу всем трем операторам.

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Автор: Павел Степанец