Минцифра и Vodаfone Украина создадут ряд образовательных программ, посвященных цифровой безопасности, противодействию киберугрозам и мошенничеству.

Министерство цифровой трансформации Украины и Vodаfone Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой грамотности украинского общества.

Договорились сотрудничать в следующих направлениях:

Образование – разработка образовательного контента и программ для различных возрастных аудиторий в разных каналах, создание материалов о цифровой безопасности, противодействии цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространение информации об инновационных технологиях, технологических сервисах и решениях, а также возможностях, которые они открывают.

– разработка образовательного контента и программ для различных возрастных аудиторий в разных каналах, создание материалов о цифровой безопасности, противодействии цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространение информации об инновационных технологиях, технологических сервисах и решениях, а также возможностях, которые они открывают. Популяризация технических знаний , включая разработку универсального образовательного базового курса основ математики для новичков, который будет полезным для школьников, а также для тех, кто не имеет технического образования.

, включая разработку универсального образовательного базового курса основ математики для новичков, который будет полезным для школьников, а также для тех, кто не имеет технического образования. Подготовка специалистов новых цифровых профессий , в частности: аналитика больших данных (Big Data), интернет вещей (IoT), интернет поведения (IoB).

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан: "В рамках национального проекта "Дія.Цифрова освіта" мы планируем обучить шесть миллионов украинцев цифровой грамотности за три года. Партнерство с Vodafone приближает нас к стратегической цели и открывает еще больше бесплатных образовательных возможностей для граждан", – заявила Валерия Ионан.

"Подписанный нами меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины ускорит развитие цифровой грамотности населения. Как лидер инноваций мы не можем оставаться в стороне от процессов, происходящих в обществе. Поэтому уже начали работу над созданием образовательных программ для различных аудиторий, например, посвященных цифровой безопасности, противодействию киберугрозам и мошенничеству. В рамках программы мы создадим универсальный базовый курс математики для школьников и более широкой аудитории. Также начнем готовить специалистов редких пока еще сегодня профессий, таких как аналитики больших данных, специалисты по интернету вещей и интернету поведения", – комментирует событие Ольга Дейнега, GR-директор Vodаfone Украина.

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Автор: Иван Бойко