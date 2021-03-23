Компания продолжает перестраивать свой игровой бизнес в сторону программного обеспечения и услуг.

Компания Microsoft ведет переговоры о приобретении популярного у геймеров голосового и текстового чата Discord за более чем $10 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

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«Возможно, приобретение Microsoft мессенджера Discord имеет большой смысл, поскольку компания продолжает перестраивать свой игровой бизнес в сторону программного обеспечения и услуг», — отметил аналитик Bloomberg Intelligence Мэтью Кантерман.

Как пишет издание, компания пытается нарастить активы, которые обеспечат ей доступ к большим сообществам пользователей.

Что такое Discord

Discord — популярный среди геймеров бесплатный сервис голосового и текстового чата. Компания зарабатывает деньги за счет подписок на премиальную версию сервиса Nitro — $9,99 в месяц с пользователя. На фоне пандемии аудитория сервиса выросла — теперь в мессенджере также проводят книжные клубы, учебные группы и другие встречи.

Ранее Discord также обсуждал сделку с Epic Games и Amazon.

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Автор: Елена Коваленко