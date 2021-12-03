Некоммерческая организация Unicode Consortium поделились любопытной статистикой – рейтинг популярности тех или иных эмодзи по итогам 2021-го года. Компания перечислила эмодзи, которые чаще всего использовались в переписке на самых разных платформах.
Топ-10 самых популярных смайликов этого года выглядит так:
- 😂 — слёзы радости;
- ❤️ — сердце;
- 🤣 — катаюсь по полу от смеха;
- 👍 — большой палец вверх;
- 😭 — рыдающее лицо;
- 🙏 — сложенные руки;
- 😘 — воздушный поцелуй;
- 🥰 — улыбающееся лицо с сердечками;
- 😍 — влюбленное лицо;
- 😊 — улыбающееся лицо с улыбающимися глазами.
Как отметили в организации, в условиях набирающей обороты пандемии коронавируса, всё популярнее становятся эмодзи, относящиеся к здоровьью. По всей видимости, использованием хохочущих и радующихся реакций люди пытаются отвлечь себя от тягостной обстановки из-за вируса.
По данным The Unicode Consortium, эмодзи отправляют 92% мирового интернет-населения. Первые топ-100 по популярности – это 82% от всех отправляемых эмодзи, хотя в каталоге насчитывается 3663 варианта. Самые популярные категории эмодзи – улыбающиеся лица, растения и эмоции.
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Редко используются специфические эмодзи, например, 🥿 (плоская обувь), часто – те, которые могут иметь сразу несколько значений, по типу 💪 (бицепс) и 🚀 (ракета). В Unicode говорят, что собранная статистика поможет понять, над чем-стоит поработать и какие еще эмодзи стоит добавить в будущем.
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