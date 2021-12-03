Люди чаще остальных используют смайлики, которые могут иметь сразу несколько значений.

Некоммерческая организация Unicode Consortium поделились любопытной статистикой – рейтинг популярности тех или иных эмодзи по итогам 2021-го года. Компания перечислила эмодзи, которые чаще всего использовались в переписке на самых разных платформах.

Топ-10 самых популярных смайликов этого года выглядит так:

😂 — слёзы радости;

❤️ — сердце;

🤣 — катаюсь по полу от смеха;

👍 — большой палец вверх;

😭 — рыдающее лицо;

🙏 — сложенные руки;

😘 — воздушный поцелуй;

🥰 — улыбающееся лицо с сердечками;

😍 — влюбленное лицо;

😊 — улыбающееся лицо с улыбающимися глазами.

Как отметили в организации, в условиях набирающей обороты пандемии коронавируса, всё популярнее становятся эмодзи, относящиеся к здоровьью. По всей видимости, использованием хохочущих и радующихся реакций люди пытаются отвлечь себя от тягостной обстановки из-за вируса.

По данным The Unicode Consortium, эмодзи отправляют 92% мирового интернет-населения. Первые топ-100 по популярности – это 82% от всех отправляемых эмодзи, хотя в каталоге насчитывается 3663 варианта. Самые популярные категории эмодзи – улыбающиеся лица, растения и эмоции.

Читайте такжеApple показала новые гендерно-нейтральные эмоджи

Редко используются специфические эмодзи, например, 🥿 (плоская обувь), часто – те, которые могут иметь сразу несколько значений, по типу 💪 (бицепс) и 🚀 (ракета). В Unicode говорят, что собранная статистика поможет понять, над чем-стоит поработать и какие еще эмодзи стоит добавить в будущем.

Ранее УНИАН делился подборкой самых мощных смартфонов в мире. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко