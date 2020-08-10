Киевстар увеличил покрытие 4G на Буковине

Благодаря возможности развивать 4G на частотах 900 МГц, мобильный оператор подключает к новым технологиям связи отдаленные населенные пункты.

Скоростной мобильный интернет от национального телеком оператора Киевстар появился еще в 24 отдаленных населенных пунктах Черновицкой области – селах в Глыбокском, Старожинецокм, Кельменецком, Кицманском, Новоселицком и других районах. Среди таких населенных пунктов – Михайловка, Ставчаны и Стоинцы, где развивается производство сельскохозпродукции, Оселовка, Черновка и райцентр Кицмань, где растет “зеленый” туризм, другие села и поселки. На территории этих населенных пунктов проживает 27 тысяч людей. Теперь, благодаря связи 4G, сельчане получат новые возможности для предпринимательства, получения образования, интернет-общения, и др.

В июле 2020 операторы мобильной связи Украины начали обмен радиочастотами (рефарминг) в диапазоне 900 МГц. Этому предшествовали 2 года тщательной подготовительной работы при участии всех мобильных операторов, регулятора и государственных органов. Рефарминг радиочастот стал возможным в том числе благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего диапазона, что позволило телеком регулятору перераспределить дополнительный спектр между другими компаниями и обеспечить им сплошные полосы радиочастот по всей Украине для развития 4G/LTE.

Киевстар продолжает увеличивать 4G покрытие и за счет других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 5 тысяч населенных пунктов. А за два года развития новой технологии связи доступ к скоростному мобильному интернету Киевстар появился в 12 тысячах населенных пунктов.

В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram