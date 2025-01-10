Киевстар ТВ отныне можно смотреть на Xbox

С января 2025 года платформа кино и телевидения стала доступна еще и на игровых консолях Xbox.

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ расширила возможности для просмотра мирового и украинского контента, став доступной на Xbox. Теперь приложение Киевстар ТВ могут загрузить все пользователи Xbox в Украине из Microsoft Store.

Xbox от Microsoft - это один из крупнейших мировых брендов игровых консолей - специализированных электронных устройств, которые разработаны и созданы для того, чтобы играть в видеоигры. Чаще всего устройством вывода является телевизор или компьютерный монитор.

Интерфейс платформы на Xbox идентичен тому, к которому привыкли украинцы, просматривающие ее на SMART TV. Однако, здесь Киевстар ТВ дополнительно адаптирована под пользование геймпад-джойстиками.

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"Это важный шаг, ведь мы стремимся сделать наш сервис доступным на всех платформах, которые важны для наших пользователей. Уверен, что возможность смотреть онлайн-телевидение, спортивные трансляции, фильмы, сериалы и мультфильмы прямо на Xbox сделает пользование нашей платформой еще более удобным, а фанатам консоли не надо будет переключаться между девайсами.

Мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечивать лучший опыт пользования на всех платформах. Приглашаем вас скачать приложение на Xbox, испытать его и поделиться вашими впечатлениями!" - прокомментировал Тимур Зайдуллин, руководитель отдела разработки и внедрения продукта Киевстар ТВ.

Сейчас 200 миллионов человек в мире пользуются Xbox. По состоянию на декабрь 2024 года 40,86% украинцев, которые используют игровые консоли, предпочитают именно бренд Xbox.

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