Оборудование позволит проводить более качественные диагностические исследования у детей с пороками сердца.

В Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова передано оборудование, приобретенное в рамках совместной инициативы Киевстар и Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская надежда»

Об этом сообщили в пресс-службе Киевстар.

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Благодаря благотворительным СМС-сообщениям абонентов мобильного оператора в Отделение рентгенэндоваскулярных методов лечения врожденных и приобретенных пороков приобрели новый датчик чрезпищеводного исследования к УЗИ аппарату. Его стоимость составила 275 тысяч гривень. Оборудование позволит проводить более качественные диагностические исследования у детей с пороками сердца.

Подробную информацию и отчетность проекта можно посмотреть по ссылке.

Инициатива «Детская надежда» была основана Киевстар и Международным Благотворительным Фондом «Украинская Биржа Благотворительности» в 2018 году. Основная цель проекта - помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями. За это время к инициативе присоединилось почти 85 000 абонентов Киевстар, 16000 из которых настроили регулярные пожертвования и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. Они отправили более 267 000 благотворительных СМС-сообщений.

Сейчас удалось собрать почти пять с половиной миллионов гривен. Все перечисленные средства идут на закупку жизненно необходимого оборудования в детские кардио- и онкоотделения по всей Украине. Только за период карантина было приобретено оборудование для 14 отделений больниц Киева, Львова, Одессы и Днепра.

Средства, которые абоненты жертвуют через СМС, не облагаются налогами. 100% пожертвований перечисляются МБФ Украинская Биржа Благотворительности (УББ) на реализацию проекта. Фонд провел мониторинг потребностей детских медицинских учреждений Украины и самостоятельно закупает все необходимые материалы больницам. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на платформе dobro.ua от МБФ «Украинская Биржа Благотворительности».

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает в добром деле. Посмотреть подробности и поддержать инициативу можно по ссылке.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net , www.kyivstar.ua .

Справка об Украинской Бирже Благотворительности (платформа dobro.ua):

Украинская Биржа Благотворительности - это уникальный благотворительный фонд, который помогает решить любую социальную проблему, благодаря онлайн платформе dobro.ua. Это первая в Украине фандрайзинговая платформа, где вы можете эффективно привлекать средства на благотворительные и социальные проекты любого направления.

Деятельность платформы обеспечивает МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» - фонд, который за 9 лет работы привлек на благотворительность более 311 000 000 грн, поддержал почти 6000 проектов и стал лауреатом всех национальных наград в сфере благотворительности.

Украинская Биржа Благотворительности позволяет помогать быстро, эффективно и прозрачно объединяться для достижения больших результатов от небольших взносов.

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Автор: УНИАН