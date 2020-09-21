ETH может быть выгоден и использоваться в разных целях.

Криптовалюта Эфириум (эфир) была выпущена 5 лет назад в тестовом режиме, но доступной для пользователей в полном наборе опций стала только в начале 2016 года.

Считается относительно новой криптовалютой, но с высокой рыночной капитализацией. Помимо того, что ее можно использовать для заработка в Сети, она еще служит платформой для создания и запуска различных приложений. Иными словами, ETH может быть выгоден и использоваться в разных целях – выступать в качестве инвестиционного инструмента или же им можно торговать и очень хорошо на этом зарабатывать.

Читайте такжеВ Facebook появилось подразделение для управления платежными проектами

Принимая решение попробовать заработать на обычных спекулятивных сделках, следует сразу продумать, где и как будет осуществляться покупка криптовалюты, к примеру, с использованием банковского счета в Монобанке.

Прибегнув к ненадежному источнику обмена, можно легко потерять свои финансы, поскольку аферистов на просторах Интернета очень много. Как вариант, вы можете купить монеты у знакомого, но здесь вряд ли сможете договориться о курсе, который устроил бы вас обоих. Ведь каждый желает провернуть сделку максимально выгодно.

Исходя из того, что Эфириум имеет достаточно нестабильный курс, следует совершать его покупку быстрым и надежным способом. Оптимальный вариант - осуществить обмен денег со счета Монобанка на Ethereum (ETH) в период скачка его цены вниз посредством надежного сервиса, выбрав подходящее предложение на странице Вestchange.

Покупка криптовалюты посредством электронного обменника

Сегодня вариантов купить Ethereum много, но не все они являются действительно надежными. Можно воспользоваться криптовалютной биржей, то есть, на счет положить реальные деньги и уже потом совершить покупку монет по текущему курсу. Но здесь могут возникнуть определенные трудности:

большинство бирж требуют прохождения верификации. Если вы не хотите выполнять эту манипуляцию, то осуществить покупку монет не получится;

биржа может не принимать платежи с банковской карты, в данном случае, Моно банка;

вас может не устроить предлагаемый курс обмена.

Осуществлять покупку криптомонет на биржах может быть неудобно и невыгодно. Много времени уходит на поиск платформы с подходящими условиями обмена, да и не факт, что оно будет потрачено не впустую. Кроме того, запрашиваемая верификация не всегда входит в планы покупателя Эфириума, поэтому остро становится вопрос альтернативного способа приобретения монет. Оптимальным вариантом будет воспользоваться услугами электронных обменников, где операция осуществляется быстро, надежно и выгодно.

На что обращать внимание при выборе обменного пункта

Оказавшись на главной странице специализированного портала, перед вами возникает список обменников, готовых помочь вам с обменом. Ваша задача – выбрать из предложенного списка наиболее приемлемый для вас по курсу вариант. Кроме того, стоит обратить внимание на такие моменты:

каков резерв Ethereum, в наличии должно быть то количество монет, которое вы хотите приобрести;

процент комиссии.

Ознакомьтесь с отзывами пользователей, ранее сотрудничавших с этим сайтом. Как правило, мониторинг обменных пунктов формирует в таблице список обменников, где сверху располагаются сайты с наилучшим курсом. Вам остается только просмотреть несколько вариантов и выбрать наиболее выгодный. Оформляете заявку на обмен, займет это не более нескольких минут, и получаете криптовалюту.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН