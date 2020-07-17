Instagram разработал сервис для упрощения онлайн-покупок

Пользователи смогут узнавать последние модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации, а также приобретать понравившиеся товары.

Популярная социальная сеть Instagram разработала новую функцию, которая значительно упрощает процесс совершения покупок через интернет. Новый сервис получил название Instagram Shop.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Благодаря этой функции пользователи смогут узнавать последние модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта, а также приобретать понравившиеся товары. В Instagram Shop, как указывается в пресс-релизе, будут, например, представлены каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что настоящее время сервис работает на территории США. В ближайшее время разработчики планируют сделать его доступным для пользователей других стран. Для тех, кто находится на территории Соединенных Штатов, в социальной сети существует специальный значок, показывающий, какие продукты можно приобрести непосредственно в Instagram, не выходя из приложения. Уже к концу этого года планируется добавить новую вкладку магазина в навигационную панель, чтобы пользователи могли перейти за покупками с помощью всего одного клика.

"Кроме того, в ближайшие недели на территории США намерены запустить платежную онлайн-систему Facebook Pay, с помощью которой можно будет совершать покупки. Это упростит процесс приобретения товаров на встроенной в одноименную социальную сеть торговой площадке. Помимо этого пользователи смогут через Facebook Pay расплачиваться за дополнительные услуги, переводить друг другу деньги", - подчеркивает издание.

В компании обещают, что подключение к платежной системе позволит настраивать постоянный способ оплаты, просматривать историю платежей. При этом данные пользователей будут храниться в зашифрованном виде. Для защиты от злоумышленников клиентам будет предложено придумать собственный пароль или использовать скан отпечатка пальца или лица.

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