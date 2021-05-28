28 мая состоялось открытие конференции "Дни электронных коммуникаций", генеральным медиа партнером которой выступает группа 1+1 media.

В рамках 4-дневной программы мероприятия участники присоединятся к обсуждению трансформации медиаиндустрии и изменений в телевидении в период пандемии, новаций в законодательстве, цифровой трансформации и информационной безопасности, а также поговорят о трендах линейного/нелинейного телевидения и тому подобное.

Ярослав Пахольчук, генеральный директор группы 1+1 media, присоединился к "Саммиту стейкхолдеров электронных коммуникаций", где вместе с представителями государственных институтов обсудил тренды, которые происходят в области Pay TV, ключевые инсайды и новости.

Ярослав прокомментировал последствия пандемии на индустрию и отметил, что коронакризис имел значительное влияние на съемочные процессы медиагруппы, но в том числе и из-за проведения большинства времени дома традиционное телевидение остается ключевой площадкой как для украинского зрителя, так и для рекламодателя.

"В ближайшие 2-3 года ожидается, что зритель будет смотреть именно линейное телевидение и, вместе с тем, растет ОТТ-сегмент и количество зрителей, которые перешли на IPTV – ожидается, что до 2022 года абонентская база вырастет вдвое. Мы делаем ставку на крупные шоу и новостной сегмент", – отметил Ярослав.

Среди спикеров первого дня конференции, 28 мая, – руководитель спутниковой платформы Viasat Светлана Мищенко, руководитель дивизиона Digital & Pay TV группы StarLightMedia Николай Фаенгольд, директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов, директор по GR 1+1 media Татьяна Смирнова, руководитель проекта Киевстар ТВ Павел Рыбак и другие.

Справка:

Группа 1+1 media – один из крупнейших медиахолдингов Украины, в состав которого входит 7 собственных телеканалов (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНИАН, Бигуди) и 2 партнерские (Квартал TV и Paramount Comedy), Информационное агентство "УНИАН", собственные продакшн подразделения, платформы Киевстар ТВ, Viasat, 1+1 video, а также образовательный проект 1+1 media school.

Дополнительная информация: media.1plus1.ua

«Дни электронных коммуникаций» – международная отраслевая встреча игроков рынка электронных коммуникаций: операторов телекоммуникаций, поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг, электронных СМИ, операторов кабельного телевидения, производителей и дистрибьюторов оборудования и технологий. Мероприятие создано с целью обсуждения современных трендов, перспектив регулирования, рисков и возможностей для развития интернет - и телевизионных сервисов.

Дополнительная информация: http://dek.org.ua/uk

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Перевод: Иван Бойко