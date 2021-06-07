Основные разработчики браузеров согласились сформировать WebExtensions Community Group, цель которой состоит в том, чтобы стандартизировать API и функциональность для всех браузеров.
Об этом сообщает Xda-developers.
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«Мы рады объявить о запуске WebExtensions Community Group (WECG)», — говорится сообщении.
«Apple, Google, Microsoft и Mozilla создают эту общественную группу, и мы приветствуем других создателей браузеров, разработчиков расширений и заинтересованные стороны, чтобы они присоединились к этим усилиям!», - сказано в сообщении.
Группа стремится упростить разработку расширений за счёт создания общего ядра функциональности, API-интерфейсов и разрешений.
Процесс стандартизации будет следовать той же схеме, что и разработка веб-стандартов, но не будет заставлять браузеры игнорировать эксклюзивные функции или API.
«Каждый поставщик браузеров будет продолжать управлять своим магазином расширений полностью независимо, со своей собственной технической, обзорной и редакционной политикой», — говорится в сообщении.
Microsoft и Internet Explorer
20 мая 2021 года корпорация Microsoft заявила о том, что откажется от поддержки Internet Explorer с 15 июня 2022 года.
Компания считает, что его должен заменить Microsoft Edge с режимом «IE» - он позволяет получать доступ к устаревшим сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.
24 мая 2021 года появилась информация о том, что Microsoft меняет формат видеозвонка и запускает новые функции в Teams.
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