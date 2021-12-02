Речь идет об iPhone 6 Plus – самом первом смартфоне компании в увеличенном форм-факторе.

Компания Apple решила отправить в список винтажной (устаревшей) техники знаковую модель iPhone, которая и по сей день пользуется популярностью в Украине. Случится это уже 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщает тематический ресурс MacRumors, сославшись на собственные источники в компании. Речь идет об iPhone 6 Plus – первом яблочном "лопатофоне". История больших iPhone началась именно с него.

iPhone 6 и iPhone 6 Plus были выпущены одновременно в сентябре 2014-го года. Первый имел диагональ 4,7 дюйма, а второй – 5,5 дюйма. Эти устройства стали знаковыми сразу по ряду причин, определив новый дизайн со скругленными гранями, который просуществовал вплоть до iPhone 11.

Кроме того, iPhone 6 Plus стал первым в истории Apple по-настоящему большим айфоном – после смерти Джобса это был первый "яблочный" реверанс в сторону трендов увеличения диагонали.

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К слову, добавление устройства в список винтажной техники означает, что запчасти для него больше не будут выпускаться, а посему с ремонтом могут возникнуть проблемы совсем скоро.

Стоит отметить, что винтажным стал только iPhone 6 Plus. Его производство завершилось в 2016 году – то есть, стукнуло ровно пять лет. Что касается стандартного iPhone 6, то он "ушел на покой" двумя годами позже – а значит, в этот список он попадет не раньше 2023.

Как ранее писал УНИАН, в первом квартале 2022 года, то есть в январе, феврале или марте, на рынке появится новый бюджетный смартфон – Apple iPhone SE 3. Предполагается, что новинка вряд ли будет кардинально отличаться от текущего поколения.

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Автор: Денис Пономаренко