Facebook при запуске Live Audio Rooms и Soundbites планирует позволить производителям аудиоконтента зарабатывать деньги.

Компания Facebook собирается в ближайшие месяцы запустить сервис Live Audio Rooms, являющийся аналогом социальной сети для голосового общения Clubhouse.

Об этом сообщает Meduza.

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В сообщении на сайте Facebook сказано, что сперва соцсеть протестирует новый сервис в группах, он станет доступен для 1,8 миллиарда пользователей и десятков миллионов активных групп.

Летом аудиокомнаты от Facebook будут доступны всем пользователям. В дальнейшем, помимо групп, Live Audio Rooms будут работать в мессенджере.

В ближайшие несколько месяцев Facebook начнет тестировать функцию Soundbites, с помощью которой пользователи смогут создавать короткие аудиоклипы. Кроме того, соцсеть в течение нескольких месяцев рассчитывает запустить подкасты.

Facebook при запуске Live Audio Rooms и Soundbites планирует позволить производителям аудиоконтента зарабатывать деньги. Например, можно будет разово или по подписке продавать доступ к аудиокомнатам. Также пользователи смогут поддержать создателей аудио через функцию Stars («Звезды»).

Facebook и новый сервис

8 апреля 2021 года появилась информация о том, что американская корпорация Facebook запустила в тестовом режиме сервис вопросов и ответов Hotline, по функционалу напоминающий смесь Clubhouse и Instagram Live.

Справка УНИАН

Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью.

По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети были более 2 миллиардов человек.

Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

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Автор: Елена Коваленко