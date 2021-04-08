В Hotline пользователи могут вести прямые эфиры в текстовом или аудиоформате.

Американская корпорация Facebook запустила в тестовом режиме сервис вопросов и ответов Hotline, по функционалу напоминающий смесь Clubhouse и Instagram Live.

Об этом сообщает Techcrunch.

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В Hotline пользователи могут вести прямые эфиры и общаться с аудиторией в текстовом или аудиоформате, а сами авторы могут также включать камеру.

Автор вправе указать, кто из пользователей может задавать вопросы, а кто - нет. За вопросы можно голосовать, а автор имеет возможность также подключить к эфиру пользователей, задавших вопрос.

Ведущий может удалять как вопросы, так и пользователей, а после эфира может получить видео- или аудиозапись встречи. Во время тестирования в приложение можно войти через учетную запись Twitter, подтвердив профиль через СМС.

Справка УНИАН

Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью.

По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети были более 2 миллиардов человек.

Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

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Автор: Елена Коваленко