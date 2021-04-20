Дорогие частоты: как завышенные налоги ставят под угрозу 5G в Украине

Мобильные операторы в Украине вынуждены платить значительно больше налогов, чем их коллеги в Европе, где связь стоит дороже. Ситуацию усугубляют специфические отраслевые коэффициенты, искусственно завышающие плату за частоты для крупнейших игроков украинского телеком-рынка. Из-за этого расширение покрытия и внедрение новых технологий связи (5G) становится задачей со звездочкой для украинских «мобильщиков».

Ежегодно украинские мобильные операторы вкладывают миллиарды гривень в развертывание телеком-сетей. Окупаемость этих инвестиций растянута на годы. При этом, вместо того, чтобы стимулировать телеком-компании инвестировать большие суммы средств в улучшение качества покрытия, государство взымает с них «драконовские» налоги, которые усугубляет наличие специфических коэффициентов.

Согласно отчету, подготовленному аудиторской компанией EY по заказу международной ассоциации GSMA, опубликованному в конце 2020 года, украинские мобильные операторы платят намного больше налогов и сборов, нежели их европейские коллеги. По данным аудиторов, налоговая нагрузка на украинских операторов сотовой связи составляет 35 процентов от общего рыночного оборота, тогда как в Европе этот показатель более чем в полтора раза ниже - 21 процент. При том, что показатель ARPU (средний чек на одного абонента) в Украине не превышает трех долларов в месяц и является одним из самых низких в мире.

Крупнейшие мобильные операторы сетуют: повышенная налоговая нагрузка препятствует инвестированию средств в расширение покрытия и внедрению новых технологий. С ними согласны также телеком-регулятор и ряд бизнес-ассоциаций, среди которых Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины и другие, а также ведомств.

УНИАН выяснил, какие же платежи украинские «мобильщики» ежегодно перечисляют в государственную казну, какая роль отведена так называемым спектральным коэффициентам, и что несправедливого в действующей налоговой политике государства.

Налоговое бремя

Среди очевидных бюджетных платежей, которые вынуждены совершать украинские телеком-компании: НДС, рентная плата за использование радиочастотного ресурса, налог на прибыль и налоги на занятость, включающие в себя налог на доходы физлиц, единый социальный взнос и военный сбор.

Как сообщается в отчете EY, в Украине сумма налогов, которые относятся непосредственно к мобильной индустрии, составляет 14 процентов от общих доходов отрасли мобильной связи, что более чем в три раза превышает средний показатель в Европе (4 процента). И многие из них – необоснованно завышены.

Одним из наиболее весомых налогов, который занимает 18 процентов в общей структуре бюджетных платежей мобильных операторов, является плата за частоты, которые используются для связи 2G, 3G, 4G, а также пригодны для 5G.

Как отмечают операторы «Киевстар» и «Vodafone Украина», налоговое бремя за использование частот усугубляется тем, что к этой сумме применяются так называемые спектральные коэффициенты, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.

Коэффициенты раздора

Спектральные коэффициенты были инициированы Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), в 2014 году и введены волевым решением народных депутатов с 1 января 2017 года. Всего этих коэффициентов насчитывается три вида.

За фрагментацию спектра мобильные операторы должны применять коэффициент 1,2. Он применяется к узким полосам частот величиной менее 2х5 МГц. За дефрагментацию спектра - коэффициент 0,75. Он применяется к сплошным полосам частот величиной не менее 2х5 МГц. Но наиболее спорным является коэффициент за концентрацию спектра - 1,4. Он применяется к суммарному объему частот, имеющихся у оператора, если объем спектра превышает лимит в 2Х10 МГц для диапазона 900 МГц, 2х15 МГц - для диапазона 1800 МГц и 2х20 МГц - в диапазоне 2600 МГц.

Простыми словами, оператор, который может похвастаться широкой сетью и большим количеством абонентов, вынужден платить за приобретенные частоты почти в полтора раза больше, чем оператор, которому достаточно меньшего спектра для обслуживания «скромной» клиентской базы, что, по сути, противоречит логике развития индустрии мобильной связи, поскольку для того, чтобы обеспечивать высокую скорость мобильного интернета, операторам необходимо больше частот. То есть, с одной стороны от операторов требуют повышать качество и скорость услуг, а с другой - наказывают их за это, устанавливая повышающие коэффициенты за концентрацию спектра.

Инициируя их введение, регулятор руководствовался желанием простимулировать операторов к обмену спектром и созданию его сплошных полос для внедрения технологий 3G и 4G в Украине. Ведь еще до недавнего времени в результате непродуманной государственной политики распределения частот в большинстве диапазонов царил хаос. Поскольку изначально радиочастоты выдавали как получится, вместо сплошных полос операторы получали «куски» радиочастот, которые граничили с частотами других компаний и создавали друг другу радиопомехи.

«Это уже сейчас мы можем наблюдать прозрачные тендера, публичные аукционы в прямом эфире. Но в 1990-х годах процедура была другая, и спектр выдавался операторам «кусочками» по мере роста их абонентской базы. К 2014 году мы пришли к тому, что картина распределения частот стала похожа на лоскутное одеяло, которое сшито из разных кусков спектра. Но для того, чтобы запускать новые технологии, оператору нужны сплошные полосы спектра. Соответственно, логика введения коэффициентов заключалась в том, чтобы операторы провели рефарминг, то есть, поменялись кусочками спектра друг с другом», - пояснил в комментарии УНИАН советник по взаимоотношениям с органами государственной власти регуляторным вопросам компании «Киевстар» Артем Фреюк.

На сегодня цель, с которой вводились коэффициенты за концентрацию и дефрагментацию спектра, полностью достигнута. Это подтверждает и сам инициатор регулирования - НКРСИ. В результате обмена радиочастотами компании lifecell и «Vodafone Украина» смогли получить дополнительный спектр: «Киевстар» за счет перераспределения частот в пользу конкурентов добровольно отдал часть своего спектра в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц, рыночная стоимость которого составляет, согласно расчетам международной компании Analysys Mason, около 4-х миллиардов гривен.

«Когда происходил рефарминг с целью запуска интернета 4G в 1800-м и 900-м диапазонах, как лидер рынка, понимая, что рынок должен развиваться, мы отдали часть спектра. Но теперь, когда обмен завершен, коэффициенты за концентрацию и фрагментацию являются, по сути, наказанием за широкою сеть и большое количество абонентов, а понижающий коэффициент за де-фрагментированный спектр – налоговой скидкой», -добавил Фреюк.

Учитывая это, дальнейшее применение спектральных коэффициентов является фактически регулированием экономической конкуренции фискальными методами – отмечают в компании «Киевстар».

Представители компании «Vodafone Украина» согласны с предлагаемой отменой спектральных коэффициентов, и выступают, при этом, также за снижение платы за использование радиочастот в определенных диапазонах.

«Спектральные коэффициенты себя изживают, мы поддерживаем их отмену при условии уменьшения стоимости 1МГц в социально значимых бэндах, важных для создания национального покрытия скоростного интернета. Такими на сегодняшний день являются диапазоны 2100 и 900 МГц. Важно, чтобы отмена проходила плавно и поэтапно – с учетом интересов бюджета государства и прогнозируемости бизнеса для игроков телеком рынка», - отметила GR директор Vodafone Украина Ольга Дейнега.

Камень преткновения

Потеряв свою стимулирующую роль, коэффициенты за использование спектра стали тормозами для дальнейшего развития рынка. Так, игроки рынка, которые подпадают под действие понижающих коэффициентов, получают от государства налоговую скидку. А те, кто подпадает под действие повышающих - должны платить сумму, которая выше почти в 1,5 раза.

«После того, как было проведено упорядочение спектра и внедрены новейшие радиотехнологии в указанных диапазонах радиочастот, необходимость в дальнейшем применении стимулирующих коэффициентов отсутствует, а дальнейшее их применение будет иметь только негативные последствия», - отмечают в НКРСИ.

С позицией телеком-регулятора солидарны в Министерстве финансов Украины.

«Минфин рассматривает вопросы, связанные с налогообложением отрасли сотовой связи, с учетом соответствующих инициатив и финансово-экономических расчетов от НКРСИ... С целью обеспечения одинакового подхода ко всем плательщикам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины, а также упрощения администрирования контролирующими органами этого налога предлагается отменить понижающие и повышающие коэффициенты», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос УНИАН.

НКРСИ и Минфин уверены, что действующая система коэффициентов делает процесс администрирования рентной платы за использование частот сложным и запутанным и существенно усложняет жизнь бизнесу. В свою очередь, их отмена сделает процесс администрирования платежей простым и прозрачным как для плательщиков, так и для уполномоченных государственных органов.

Кроме того, вопрос отмены коэффициентов становится особенно актуальным в контексте того, что в конце 2019 года компания «ТриМоб» сдала государству практически весь свой спектр в диапазоне 2100 МГЦ, который очень интересен операторам для улучшения емкости своих сетей. По оценкам Analysys Mason, стартовая стоимость этого спектра может составлять приблизительно от 500 миллионов до 1 миллиарда гривен. В случае покупки каждым из трех операторов 2х5 МГц спектра из имеющихся у государства 2х15 МГц, рентная плата за радиочастотный ресурс за счет применения повышающих коэффициентов выросла бы совокупно для мобильной тройки на 469 миллионов гривен в год (дополнительная нагрузка в 156,3 миллиона гривен на каждого оператора). А рост фискальной нагрузки (без учета стоимости лицензий) является сдерживающим фактором для покупки определенного объема дополнительного спектра, а также окупаемости бизнес-кейса в целом и участия в аукционе.

При этом, отмена коэффициентов даже без проведения аукционов, за счет справедливого налогообложения способна принести государству около 52 миллионов гривень в год. В случае же проведения аукциона по диапазону 2100 МГЦ, помимо платы за лицензии, поступления в бюджет увеличатся на 207 миллионов гривень год за счет рентной платы за спектр, который сейчас фактически «лежит в чулане» у государства и не приносит доход.

Единственный оператор из большой тройки, которому выгодно оставить ситуацию такой, как она есть сейчас – lifecell. Дело в том, что он один может претендовать на понижающий коэффициент 0,75 за дефрагментацию спектра. А если спектральные коэффициенты будут отменены, оператору придется платить за пользование радиочастотным ресурсом столько же, сколько и остальным.

«НКРСИ в очередной раз предложила отменить коэффициенты эффективного использования спектра. Эти коэффициенты вводились в преддверии тендеров 4G. Итак, операторы принимали решение об участии в тендерах, по лотам и максимальным ставкам, принимая во внимание эти коэффициенты и понимая, сколько придется в дальнейшем платить за пользование спектром. Технология 4G работает уже третий год, мы придерживаемся всех условий лицензии и активно инвестируем в развертывание покрытия по всей Украине. И теперь, когда рефарминг частот всеми операторами проведен, регулятор предлагает изменить правила игры... Но мы надеемся, что государство будет придерживаться предыдущих договоренностей, ведь невозможно привлекать новые инвестиции, дестабилизируя рынок», - писал генеральный директор компании lifecell Исмет Языджди на своей странице в Facebook.

В то же время, ряд экспертов рынка уверены, что именно наличие коэффициентов несет дестабилизирующую функцию, создает перекосы и мешает дальнейшему развитию рынка. Тогда как их отмена приведет к росту доходов госбюджета, устранит неравные подходы к игрокам рынка и искусственные барьеры для инвестиций в новые полосы частот. Кроме упомянутого диапазона 2100 МГц, это особенно важно в свете потенциальных аукционов в диапазонах 700 МГц, две доступные полосы которого могут быть оценены в около 1,5 миллиарда гривен.

С нецелесообразностью дальнейшего использования коэффициентов согласна также Налоговая служба Украины.

«Считаем применение коэффициентов скрытой формой реализации норм статей 238-239 Гражданского кодекса Украины в части применения уполномоченными органами государственной власти административно-хозяйственных санкций к субъектам хозяйствования... Считаем предложение отмены коэффициентов целесообразным и таким, что значительно упростит администрирование указанного вида рентной платы», - сообщила Налоговая служба в ответ на обращение Федерации работодателей Украины.

Законодательные предложения

Пока разговоры о важности отмены спектральных коэффициентов остаются лишь разговорами, государство предприняло попытку усилить налоговое бремя на операторов мобильной связи.

Так, в сентябре 2020 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект 4101, предусматривающий, помимо сохранения существующих коэффициентов, индексацию рентной платы за использование радиочастотного ресурса на 11,6 процентов, начиная с 2021 года. Против этого предложения резко выступили НКРСИ, ассоциация операторов связи «Тэлас» и Американская торговая палата, отметив, что увеличение налоговой нагрузки на телеком-компании негативно отразится на дальнейшем разворачивании телеком-сетей.

Согласно заключению парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации, «подобные непредсказуемые решения не только крайне негативно могут повлиять на инвестиционную способность операторов телекоммуникаций, но и существенно ухудшить инвестиционный климат Украины в целом, улучшение которого является одним из ключевых приоритетов работы президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины».

В доработанном тексте законопроекта – 4101-д, который был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2020 года, нормы, предусматривающие наличие спектральных коэффициентов, были исключены.

«Дальнейшее наличие повышающего коэффициента за концентрацию спектра является сдерживающим фактором для потенциальной покупки операторами дополнительного спектра в диапазоне 2100 МГц. В то же время, отмена коэффициентов будет способствовать созданию одинаковых прозрачных условий для дальнейшего внедрения новых радиотехнологий в этом диапазоне на тендерной основе, что, в свою очередь, приведет к дополнительным поступлениям: ориентировочно 155,8 миллионов гривен рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом и около 1 миллиарда гривен за продажу спектра 2х15 МГц в указанном диапазоне в государственный бюджет Украины», - сообщал комитет в своем заключении.

Прислушаются ли народные избранники к мнению экспертов и регулятора и сделают ли шаг навстречу телеком-рынку, пока неизвестно. Тем временем, крупнейшие украинские мобильные операторы надеются, что их голос будет услышан. В конечном счете, от отмены спектральных коэффициентов и, как следствие, стабильного инвестирования в развертывание сетей выигрывают, в первую очередь, украинские абоненты, желающие получать качественные телеком-услуги за минимально возможную плату.

Надежда Бурбела

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