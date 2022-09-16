Несмотря на все сложности, которые принесла полномасштабная война, компания продолжает не только восстанавливать сеть, но и инвестировать в ее развитие и социальные инфраструктурные объекты.

44 тысячи квартир и 6новых городов с "Домашним интернетом"

За последние 6 месяцев сеть "Домашний интернет" от Киевстар расширилась на 355 новых домов, а это более 44 тыс. квартир. Также услуга стала доступна в г. Дубно, а до конца года появится еще в 5 новых городах.

17 городов с интернетом на скорости 1 Гбит/с

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Активно идет модернизация сети до скорости 1 Гбит/с. Теперь его можно подключить в г. Киев, Днепр, Львов, Староконстантинов, Владимир, Трускавец, Славута. Проверить возможность подключения по адресу можно на сайте компании. А всего в этом году запланировано покрытие гигабитной сетью еще 10 городов. Общая стоимость инвестиций в модернизацию составила более 200 млн. Планы компании по расширению и модернизации сети - лучшее подтверждение веры в победу Украины в этой войне.

Восстановление поврежденной сети

Поврежденная в результате боевых действий сеть уже полностью отремонтирована на деоккупованных территориях в г. Чернигов, Нежин, Ирпень, Ахтырка и в городах под обстрелами - Кривой Рог, Зеленодольск, а также в рабочем состоянии поддерживается 99% сети в Николаеве, 94% в Харькове и 81% в Никополе.

"Домашний интернет" в бомбоубежищах и модульных городках

В рамках социальных инициатив был подключен интернет в 1279 бомбоубежищах и укрытиях, а также в 442 модульных домиках для вынужденно перемещенных лиц. Компания планирует и дальше работать в этих направлениях и до конца года подключит еще 6 модульных городков, а также подключит WI-FI в десятках укрытий в школах. Для того чтобы присоединились к инициативе компании и провести интернет в укрытие в доме, школе, или модульном городке нужно обратиться на email адрес wifi@kyivstar.net*.

*Готов обеспечивать интернетом те модульные городки, где есть техническая возможность провести "Домашний интернет" от Киевстар.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на конец 2021 года обслуживал 26,2 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждено исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Компания Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua