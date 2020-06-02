цей матеріал доступний українською

В мобильном приложении "Дія" появился сканер QR-кодов

15:44, 02 июня 2020
Связь
94 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеПриложение "Дія" уже установили три миллиона украинцев - вице-премьер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"QR документа в "Дії" проверяется смартфоном, для этого не нужно отдельных инструментов или программ. Но для большего комфорта мы добавили ридер QR-кодов сразу в "Дії" - проверяйте цифровые документы любым способом. Новый функционал мгновенно подтвердит подлинность документа. Это не только удобно, но и, прежде всего, безопасно", - написал он

По его словам, после сканирования кода запрос поступит в реестр, после чего пользователь получит всю информацию.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство цифровой трансформации запустило цифровую автостраховку в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter