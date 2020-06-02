В мобильном приложении "Дія" появился сканер QR-кодов

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, с помощью новой опции можно мгновенно подтвердить подлинность документа.

Министерство цифровой трансформации Украины добавило сканер (ридер) QR-кодов в мобильное приложение "Дія".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"QR документа в "Дії" проверяется смартфоном, для этого не нужно отдельных инструментов или программ. Но для большего комфорта мы добавили ридер QR-кодов сразу в "Дії" - проверяйте цифровые документы любым способом. Новый функционал мгновенно подтвердит подлинность документа. Это не только удобно, но и, прежде всего, безопасно", - написал он

По его словам, после сканирования кода запрос поступит в реестр, после чего пользователь получит всю информацию.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство цифровой трансформации запустило цифровую автостраховку в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".

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