Пользователи новых смартфонов от Apple столкнулись с проблемами со звуком при подключении официально совместимых с аппаратами моделей Bluetooth-гарнитур и слуховых аппаратов. В компании признали проблему и обещают устранить ее.
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Как сообщает 4PDA, в сообществе Reddit и на сайте официальной службы поддержки Apple появились сообщения о проблемах подключения слуховых аппаратов с маркировкой Made for iPhone к любой из версий iPhone 12.
Пользователи жалуются, что воспроизведение звука через гарнитуру сопровождается помехами и шумами, а в некоторых случаях – даже прерыванием сигнала.
В Apple заявили, что осведомлены о проблеме. Компания заверила пользователей, что проблемы связаны с софтом, так что ближайшее обновление ОС исправит ситуацию. Бета-версия iOS 14.3 уже доступна разработчикам, а её глобальный релиз ожидается в следующем месяце.
Кроме того, пользователи iPhone 12 mini жалуются в соцсетях и на официальном форуме Apple на проблемы с экраном. Жалобы в основном заключаются в том, что дисплей не с первого раза реагирует на прикосновения к экранным кнопкам фонарика и камеры, а также на свайп вверх для разблокировки. Эту проблему компаня пока не комментировала.
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