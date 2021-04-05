Комитет ведет расследование по заявлению физического лица о блокировании его учетной записи в приложении.

Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф размером в миллион гривен на украинский филиал Google, ООО "Гугл", за непредставление информации в расследовании.

Об этом сообщила пресс служба АМКУ.

Читайте такжеНа Google подали в суд из-за слежки за пользователями

По информации ведомства, Комитет ведет расследование по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес". Именно в этом деле Google не предоставлял Комитету востребованную информацию более года, что является отягчающими обстоятельствами.

"Непредоставление ответчиком информации в определенные Комитетом сроки сделало невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в заявлении.

В то же время, в ведомстве сообщили, что в Google необходимые данные в конце концов предоставили, однако дело против ООО за непредоставление информации по требованию Комитета на тот момент уже возбудили. По словам комитета, это также было учтено в наложенном штрафе.

Судебный иск против Google

15 марта 2021 года стало известно о том, что на Google подали в суд из-за слежки за пользователями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец