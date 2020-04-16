ВОЗ запустила чат-бот в Messenger для борьбы с дезинформацией о коронавирусе

По оценке организации, с помощью Messenger организация сумеет информировать 4,2 миллиарда мирового населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила чат-бот в сервисе сообщений Messenger от технологической компании Facebook для борьбы с дезинформацией о коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте такжеВ Британии жгут вышки 5G-связи для "борьбы" с коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

"Для лучшего информирования мира о COVID-19 ВОЗ запустил чат-бот в Facebook Messenger, через который будет мгновенно предоставляться достоверная информации о пандемии", - сказано в сообщении.

По оценке ВОЗ, с помощью Messenger организация сумеет информировать 4,2 млрд мирового населения.

Согласно сообщению, чат-бот доступен на английском, французском, испанском и арабском языках.

Получить доступ к чат-боту можно через официальную страницу ВОЗ в соцсети Facebook или через специальную ссылку в Messenger.

Партнерами ВОЗ в этом проекте стали технологические компании Facebook, Sprinklr и интернет-портал Praekelt.Org.

Как сообщал УНИАН, американская технологическая компания Facebook будет бесплатно обслуживать свой сервис сообщений Messenger для Всемирной и государственных организаций здравоохранения с целью улучшить коммуникацию в вопросе противодействия пандемии COVID-19.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и интернет-платформа для общения Viber запустили бесплатный чат-бот WHO Viber chatbot для предоставления достоверной информации о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.