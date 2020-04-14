Наиболее актуальными на время карантина являются вакансии сортировщиков, водителей, операторов почтовой связи и почтальонов.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" открывает более 3 тысяч новых вакансий.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На период введения карантина "Укрпошта" не прекращает нанимать работников, а наоборот готова обеспечить постоянной работой различных специализаций более 3 тысяч специалистов", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что наиболее актуальными на время карантина являются вакансии сортировщиков, водителей, операторов почтовой связи и почтальонов.

Отмечается, что на сайте "Укрпошты" можно найти нужную вакансию и заполнить анкету соискателя.

Как сообщал УНИАН, национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" решил не прекращать действие сервиса международных отправлений из Украины, несмотря на ограничение авиасообщения с другими странами, и не планирует повышать тарифы на свои услуги.

Также компания закупит 500 автомобилей для своих передвижных отделений.

Справка УНИАН. "Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.