"Укрпошта" работает и будет работать в обычном режиме - Смелянский

Почта является частью критической инфраструктуры страны, поэтому, несмотря на карантинные мероприятия, "Укрпошта" продолжит обслуживать клиентов, сообщил Игорь Смелянский.

"Укрпошта" будет работать в обычном режиме, соблюдая необходимые меры защиты своих сотрудников от заражения коронавирусом.

Об этом сообщил в комментарии изданию "Гордон" генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Мы работаем и будем работать в обычном режиме. С учетом того, что почта – часть критической инфраструктуры, почта работает даже в тех странах, где все закрыто. Мы также продолжаем обслуживать клиентов, соблюдая, безусловно, необходимые меры защиты. Средства защиты для сотрудников мы закупили и продолжаем закупать. Плюс, если чего-то нет, сотрудник может приобрести это за свои деньги, а мы эти затраты компенсируем", – подчеркнул Смелянский.

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Он отметил, что "Укрпошта" сфокусируется, в частности, на доставке пенсий и субсидий.

"Посылки будут доставляться в обычном режиме. По крайней мере, так планируем. Понятно, что сейчас фокус на своевременную доставку пенсий, субсидий, принятие платежей и доставку посылок. Корреспонденция тоже будет доставляться в обычном режиме. Она, как правило, оставляется в ящиках и не требует личного контакта", – резюмировал Смелянский.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области, Одессе, Львове, Киеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.