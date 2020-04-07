Пришел час героев. Цитрус анонсировал старт продаж новой линейки смартфонов Realme

На сегодняшней онлайн-презентации от Цитруса была представлена новая линейка смартфонов realme.

В начале марта 2020 года компания Цитрус презентовала новый, стильный, технологичный бренд в средне-ценовом сегменте смартфонов — realme, который всего за неделю с начала продаж ворвался в пятерку самых продаваемых брендов смартфонов в Украине. За первые 5 дней продаж в Цитрус было реализовано более 2600 смартфонов, а realme 5 pro стал топ 1 в рейтинге продаж. Также была полностью распродана первая партия наушников realme Buds Air — 2000 штук. Это лучшее предложение на рынке среди TWS наушников по соотношению цена-качество и достойный конкурент Air Pods, несмотря на разницу в цене почти в 4 раза дешевле.

Сейчас всему миру выпало тяжелое испытание. А трудные времена требуют дерзких решений! И 7 апреля realmeанонсировал старт продаж новой линейки 6-й серии смартфонов и бюджетника realme C3, героев, которые станут вашими незаменимыми помощниками в это нелегкий час. Цель компании realme, как одного из самых популярных технологических брендов, внедрять как можно больше передовых разработок высокого уровня по доступной цене. Так партнерство с ведущими производителями мобильных процессоров Qualcomm и MediaTek позволяет realme обходить конкурентов своей производительностью и завоевывать лидирующие позиции в benchmark тестах среди конкурентов своего ценового сегмента.

Внедрить 64 Мп камеры и 6 модулей камеры в смартфон среднего уровня, а NFC — в смартфон базового уровня — смело? Для технологичного трендсеттера realme возможно все:

- новый уровень фотографического опыта для смартфонов до 10000 грн: 6 камер, 20-ти кратный зум, двойная селфи-камера, встроенная в экран с ультра широкоугольным объективом, селфи-съёмка со скоростью 120 кадров в секунду и UIS Maxвидео стабилизация обеспечивают лучший опыт видеосъемки.

- ведущие технологии, такие как Snapdragon 720G, сверхплавный дисплей 90 Гц, супер быстрая зарядка VOOC 4.0 на 30 Вт и новый тип экрана.

Использование передовых технологий, мощность, доступность и стиль позволяют компании realme установить новые стандарты лучшего телефона для молодежи. Так 60% более чем 27 миллионов пользователей realme моложе 25 лет.

Вот что говорит о новой линейке телефонов маркетинг-директор компании realme Ukraine Джинн Сюй:

Новая линейка — это реализация ваших смелых фантазий и скорость. Мы сделали акцент на 2-х аспектах. Первый — это улучшение камеры для высококачественного фото-опыта. Мы привнесли несколько новшеств в этом сегменте: 6 камера, 64 Мп основная камера, 20-ти кратный зум, селфи-камера с ультра-широким объективом. И второй — это первоклассный гейминговый экспириенс. Для этого мы подобрали лучшие процессоры, оптимизированные под гейминг, провели много работы над улучшением ОС с точки зрения гейминга, увеличили батарею и, конечно же, добавили 90 Гц дисплей для супер плавной картинки. Все это делает нас технологичными трендсеттерами. Главная цель realme — предоставить потребителю высокие технологии по доступной цене. И каждый раз мы осмеливаемся сделать еще больше, чем впрошлый.

Какие же новинки от realme ожидают украинцев в ближайшем будущем:

realme 6 - герой гейминга, самый мощный смартфон с четырьмя камерами в сегменте. Это первый смартфон в линейке бренда с игровым процессор Mediatek G90T. Разрешение экрана Full HD+ с частотой обновления изображения – до 90 Гц. На 6,5 дюймовом, покрытом защитным стеклом Gorilla Glass 3 дисплее расположена фронтальная 16-мегапиксельная камера, а на задней панели — камера на базе четырех модулей: главного 64-мегапиксельного сенсора Samsung ISOCELL Bright GW1, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного, 2-мегапиксельного макро и 2-мегапиксельного монохромного модулей. Зарядка аккумулятора емкостью 4300 мАч займет всего 1 час. На рынок телефон выйдет в двух цветовых решениях Синяя комета и Белая комета.

realme 6 будет представлен в трех вариациях памяти со следующей ценой:

realme 6 4/64 Гб - 6599 грн

relame 6 4/128 Гб - 6999 грн

realme 6 8/128 Гб - 7299 грн

realme 6 Pro – герой фото съемки. Первый телефон в сегменте с 6 камерами, который выведет качество ваших фото на новый уровень. Двойная селфи камера с модулями на 16 Мп и 8 Мп(ультра широкоугольный объектив со 105-градусным полем зрения) сделают угол обозора в 2,5 раза шире. Отлично для группового фото! А также обеспечат качественные селфи при любом уровне освящения. Предусмотрены также и дополнительные функции видео: сверх широкоугольное и замедленное со скоростью 120 кадров в секунду. С точки зрения видео функций, realme 6 Pro оснащен двойной стабилизацией видео UIS Max как для фронтальной камеры, так и для основной. Основная камера состоит из 4 модулей. Четкие снимки с высокой детализацией обеспечит 64 Мп камера с апертурой f / 1,8. realme 6 Pro оснащен телеобъективом, который поддерживает 2-кратный оптический и 20-кратный гибридный зум, единственный в своем ценовом сегменте. Ультра широкоугольная 8 Мп камера с углом обзора 119 градусов отлично подойдет для съемки пейзажей. Макро-объектив поможет захватывать более мелкие детали вокруг вас. Комбинация четырех камер открывает путь для полного фокусного расстояния и разнообразных функций. В дополнение ко всему в смартфоне были обновлены и режимы съемки. Первый режим — ночной пейзаж, Nightscape 3.0 для более профессиональных ночных снимков с 50-ти секундной экспозицией, магический Ultra Nightscape, позволяющий получить четкие и яркие снимки в условиях экстремальной темноты, экспертный режим по желанию, поддерживает до 9 видов корректировки спецификаций и напрямую выводит необработанные фотографии. Защищенный Corning GorillaGlass 5 экран в 6,6 дюймов устойчив к царапинам. IPS LCD матрица и разрешение 1080x2400 px позволят вам насладиться отличным качеством изображения. 8-ядерный чипсет QualcommSnapdragon 720G и графический процессор Adreno 618 отлично справятся с многозадачностью и сложной игровой графикой. Телефон оснащен батареей на 4300мАч, требующей подзарядки раз в сутки за один час. Представлен в двух цветовых решениях: синий и красный.

realme 6 Pro поступит в продажу с комплектацией памяти 8/128Гб и будет стоить 8999 грн

realme 6i - супервыносливый герой. Отличает realme 6i от конкурентов в первую очередь аккумулятор емкостью в 5000 мАч, который заряжается через USB-C разъем и поддерживает быструю зарядку в 18 ватт. Также телефон поддерживает функцию обратной зарядки и может подзарядить наушники или смартфон друга. По мимо этого, realme 6i - первый cмартфон с процессором MediaTek Helio G80 с 2-х ядерным Cortex-A75, работающем на частоте 2 ГГц, и 6 Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Графику обеспечивает Mali-G52. Фронтальная камера на 16 МП расположена на 6,5-дюймовом экране. Основная камера также состоит из 4 модулей: широкоугольный – 48 Мп + 8 Мп с углом обзора 119 градусов, макросъемка – 2 Мп, датчик глубины – 2 Мп.

Realme 6i, будет доступен в двух вариациях памяти по следующим ценам:

realme 6i 3/64 Гб - 4999 грн

realme 6i 4/128 Гб - 5499 грн

realme C3 - народный герой и король начального уровня с технологией NFC. Этот бюджетник превзойдет все ваши ожидания. Гаджет оснащен мощным новым восьмиядернымпроцессором MediaTek Helio G70. Он прекрасно справляется как с повседневными задачами, так и с играми. На матовой задней панели с приятной текстурой расположен блок основной камеры с тремя модулями: основным на 12 Мп, 2Мп макрообъективом и датчиком глубины в 2 Мп. И это первый смартфон с 3 камерами в этом ценовом сегменте. В гаджете есть удобно расположенный сканер отпечатков и предусмотрена разблокировка по лицу. 6,5 дюймовый экран покрыт панелью Gorilla Glass 3. Разрешение — 1600х720 с плотностью 269 ppi. С помощью IPS-матрицы смартфон добивается достойного качества изображения и цветопередачи на высоком уровне. Телефон укомплектован зарядкой на 18 Вт, полностью наполняющей батарею 5000 мАч за 2,5.

Realms C3 будет доступен в двух вариациях памяти со следующими ценами:

realme С3 2/32 Гб - 3499 грн

realme С3 3/64 Гб - 3999 грн

Что за старт продаж без приятных бонусов?! Цитрус обьявил об уникальном предложении, которое будет доступно только 24 часа, 10 апреля и только в интернет магазине citrus.ua. В первый день продаж realme 6 можно будет приобрести со скидкой 600 грн по цене 5999 грн вместо 6599 грн! Поспешите все геймеры страны, этот смартфон был создан специально для вас.

Немного о планах на будущее.

компания realme обещала порадовать своих последователей:

- новыми TWS наушниками - до конца весны

- смарт ТВ и смарт-часами - до конца лета

Если по секрету сказать, то это не все новинки. Компания сообщает, что ведет работу на новыми умными гаджетами, которые анонсирует в скором будущем.

В глобальных целях компании стоит развитие экосистемы умных высокотехнологичных девайсов по доступной цене, которые сделают вашу жизнь комфортнее и организованнее и позволят сэкономить время для любимых занятий. В нынешней непростой ситуации мы все по достоинству оценили огромное значение высокотехнологичных продуктов в сфере коммуникации с миром, облегчении жизни в изоляции и возможности разнообразить досуг.

Маркетинг Директор Цитрус Дмитрий Демидов

Когда наступают тяжелые времена, все мы ждем появление супергероя, который поможет выйти из сложной ситуации. Компания realme создала такого героя и даже не одного. Новая 6-я линейка смартфонов и бюджетник realme C3 — отличное решение ваших проблем. Конечно же, это – отличное средство коммуникации с внешним миром и все, что нужно для качественного досуга. Нафаршированные под геймингсмартфоны с круто-прокаченными камерами —это приставка и фотостудия в кармане, чтобы весело провести карантин дома. Немаловажное значение имеет доступность — высокие технологии по приятной цене. И, конечно же безопасность — оснащение NFC технологией для бесконтактной оплаты, ведь realme и Цитрус заботятся о вас.

Страница бренда realme - https://www.citrus.ua/brands/realme

Realme 6 Pro - https://www.citrus.ua/smartfony/realme-6-pro-8128gb-red-662971.html

Realme 6 - https://www.citrus.ua/smartfony/realme-6-464gb-white-662958.html

Realme 6i - https://www.citrus.ua/smartfony/realme-6i-364gb-white-662952.html

Realme C3 - https://www.citrus.ua/smartfony/realme-c3-232gb-red-662848.html