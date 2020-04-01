"Интертелеком" обжалует в суде отмену его лицензии на 4G-связь

Ранее комиссия отменила лицензию в связи с неуплатой компанией ее стоимости.

Украинский оператор мобильной связи "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") обжалует в суде решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), об отмене лицензии оператора на использование частот для высокоскоростной связи 4G.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в своем Telegram-канале.

"Имеем информацию, что "Интертелеком" уже обратился в суд, чтобы обжаловать решение НКРСИ об отмене лицензии", - говорится в сообщении.

В компании пока не прокомментировали распространенную министерством информацию.

Как сообщал УНИАН, НКРСИ на своем заседании 31 марта приняла решение отменить лицензию на использование радиочастот для высокоскоростной связи 4G у оператора мобильной связи "Интертелеком" в связи с неуплатой ее стоимости. Компания должна была уплатить 193,6 миллиона гривень в государственный бюджет до 1 апреля, но не сделала этого до определенной комиссией даты.

Справка УНИАН. "Интертелеком" - украинская компания-оператор мобильной связи, которая входит в четверку крупнейших компаний-операторов Украины. "Интертелеком" принадлежит кипрской компании Odinako LTD и российскому бизнесмену Виктору Гушану.