"Интертелеком" лишили лицензии на 4G-связь

Следующим шагом комиссии станет аннулирование разрешений компании на эксплуатацию радиоэлектронных средств.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), забрала лицензию на использование радиочастот для высокоскоростной связи 4G у оператора мобильной связи "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") в связи с неуплатой ее стоимости.

Читайте такжеАМКУ обязал мобильных операторов не повышать тарифы в условиях карантина

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

В частности, компания должна была уплатить 193,6 миллиона гривень в государственный бюджет до 1 апреля, но не сделала этого до определенной комиссией даты.

Следующим шагом, в соответствии с требованиями законодательства, должно стать аннулирование разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств.

Также регулятор требует от оператора предоставить в десятидневный строк соответствующий план мероприятий для надлежащего реагирования и принятия необходимых мер и решений, если "Интертелеком" примет решение о прекращении в установленном порядке предоставления телекоммуникационных услуг.

Кроме этого, НКРСИ обратилась в Кабмин, СНБО, Генштаб ВСУ, СБУ и Госспецсвязи касательно предоставления информации о получении соответствующими государственными органами, в том числе спецпользователями, услуг подвижной (мобильной) связи от "Интертелекома".

Как сообщал УНИАН, 17 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), предоставила отсрочку оператору мобильной связи "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") до 1 апреля по уплате за лицензии на использование радиочастот для высокоскоростной связи 4G.

18 марта крупнейшие мобильные операторы Украины "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell получили лицензии на радиочастотный ресурс, необходимый для запуска высокоскоростной интернет-связи 4G на всей территории Украины.

Справка УНИАН. "Интертелеком" - украинская компания-оператор мобильной связи, которая входит в четверку крупнейших компаний-операторов Украины. "Интертелеком" принадлежит кипрской компании Odinako LTD и российскому бизнесмену Виктору Гушану.