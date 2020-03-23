Viasat на время карантина расширяет предложение каналов для всех своих пакетов

На время карантина Viasat открывает доступ без дополнительной оплаты к самым рейтинговым детским и фильмовым телеканалам в составе своих пакетов.

Учитывая общенациональный карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, официальный оператор спутникового телевидения Viasat выражает поддержку всем своим абонентам и предлагает доступ без дополнительной оплаты к ряду телеканалов, независимо от выбранного тарифного пакета.

Так, чтобы пребывание пользователей Viasat дома было более радостным и интересным, на период карантина, который предварительно продлится с 18 марта до 4 апреля, Viasat открывает доступ без дополнительной оплаты к самым рейтинговым детским и фильмовым телеканалам в составе своих пакетов:

«Национальный» − популярные детские каналы Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, и фильмовые каналы TV1000, TV1000 Action и ViP Comedy;

«Семейный» − детские Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, а также телеканалы, которые транслируют последние новинки мирового кино и входят в дополнительный пакет «Премьер» - VIP Megahit и VIP Premiere;

«Престижный» и «Престижный HD» − VIP Megahit и VIP Premiere.

Желаем всем оставаться здоровыми и с пользой провести время!