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Viasat на время карантина расширяет предложение каналов для всех своих пакетов

11:19, 23 марта 2020
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Фото ua.depositphotos.com

Учитывая общенациональный карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, официальный оператор спутникового телевидения Viasat выражает поддержку всем своим абонентам и предлагает доступ без дополнительной оплаты к ряду телеканалов, независимо от выбранного тарифного пакета.

Так, чтобы пребывание пользователей Viasat дома было более радостным и интересным, на период карантина, который предварительно продлится с 18 марта до 4 апреля, Viasat открывает доступ без дополнительной оплаты к самым рейтинговым детским и фильмовым телеканалам в составе своих пакетов:

  • «Национальный» − популярные детские каналы Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, и фильмовые каналы TV1000, TV1000 Action и ViP Comedy;
  • «Семейный» − детские Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, а также телеканалы, которые транслируют последние новинки мирового кино и входят в дополнительный пакет «Премьер» - VIP Megahit и VIP Premiere;
  • «Престижный» и «Престижный HD» − VIP Megahit и VIP Premiere.

Желаем всем оставаться здоровыми и с пользой провести время!

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