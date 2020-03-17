Киевстар помогает абонентам общаться без ограничений во время карантина

На период карантина компания предоставляет абонентам дополнительные возможности для образования, развлечения и поддержку тем, кто находится в роуминге

Киевстар поддержал меры по профилактике распространения коронавируса и подготовил разнообразные предложения, чтобы абоненты могли лучше адаптироваться к изменениям в их обычном распорядке.

Так, для всех абонентов доступны бесплатные звонки с территории Украины на номера горячих линий МОЗ Украины, Центра общественного здоровья, правительственного контакт-центра по которым можно узнать информацию о мерах по профилактике коронавируса. Абоненты мобильной связи могут пользоваться информационно-справочными сайтами правительственных и медицинских учреждений без списания мегабайтов. Это информационные сайты Всемирной организации здравоохранения, Министерств охраны здоровья и иностранных дел Украины, сайт covid19 горячей линии Кабинета Министров Украины, и др.

Для абонентов, которые находятся за границей, в международном роуминге, доступны бесплатные звонки на информационную горячую линию МИД Украины. Также всем абонентам предоплаченной формы обслуживания, которые находятся в роуминге, будет начислено по 60 грн для услуг мобильной связи, а контрактным абонентам – по 10 минут звонков без тарификации.

Для молодежи и студентов, которые во время вынужденных каникул продолжают обучение, Киевстар предлагает воспользоваться нетарифицируемым доступом с мобильных телефонов к платформе онлайн-курсов и лекций Prometheus и онлайн-энциклопедии Wikipedia. А для семейного досуга – расширенный доступ к детским и развлекательным телевизионным каналам без дополнительной платы, в рамках услуги «Київстар ТБ».

Напомним, что абоненты могут пополнять счета за мобильную связь и “Домашний Интернет”, не выходя из дома, с помощью мобильного приложения “Мой Киевстар”. При оплате через приложение комиссия не взимается. Абоненты могут получать помощь по всем вопросам обслуживания через личные кабинеты в системе “Мой Киевстар”, общаться с консультантами через страницы компании в социальных сетях или с помощью чат-бота “Зоряна”.

Список справочных телефонов для бесплатных звонков в пределах Украины:

• Министерство здравоохранения Украины, горячая линия: 0-800-505-201

• Центр Общественного здоровья МОЗ Украины, телефон: +38 044 425 43 54

• МИД Украины / MFA of Ukraine, горячая линия +38 044 238 16 57, телефоны: +38 (044) 238-16-57, +38 (044) 238-18-88

• Вебресурс «ДРУГ» МИД Украины (для регистрации граждан, которые находятся в странах, где есть случаи инфицирования вирусом COVID-19) телефон: +38 044 238 16 57

• Правительственный контактный центр - 1545

• Контакт-центр НСЗУ - 1677

Правительственные информационные сайты, для доступа с мобильных телефонов без тарификации трафика:

Министерство здравоохранения Украины: https://moz.gov.ua/

Центр общественного здоровья МОЗ Украины: https://phc.org.ua/

Министерство иностранных дел Украины: https://mfa.gov.ua/

ДРУГ: https://friend.mfa.gov.ua/

Коронавирус в Украине: https://covid19.com.ua/

World Health Organization: https://www.who.int/

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,2 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.