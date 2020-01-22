Intel хочет и далее снижать цены на процессоры

Компания вынуждена начать снижать цены, чтобы и дальше оставаться конкурентоспособной.

Длительное время политика Intel в отношении цен на процессоры была неизменной – компания отказывалась от практики снижения цен. Но, столкнувшись с усилением конкуренции со стороны AMD и проблемами в освоении 10-нанометрового технологического процесса, Intel все же была вынуждена начать снижать цены на свои CPU, чтобы оставаться конкурентоспособной.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Intel существенно снизила цены на серверные процессоры Cascade Lake Xeon. Но на этом компания не намерена останавливаться. По данным производителей компьютеров, Intel готовится и дальше вести конкурентную борьбу путём снижения цен на чипы. С большой долей вероятности можно говорить, что компания уже продаёт процессоры своим партнёрам по более низким ценам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Intel может изначально снизить цены и на свои будущие процессоры Comet Lake. Компания всегда старалась избегать снижения цен на существующий модельный ряд чипов, предпочитая снижать стоимость устройств грядущих поколений.

Пока что источник не поделился информацией о конкретных моделях процессоров, на которые будет распространяться снижение цен.