Когда украинцам ждать 5G: в Минцифры назвали сроки

По ожиданиям чиновника министерства, связь нового поколения у нас появится в 2022 году.

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест спрогнозировал в интервью LIGA.tech, когда в Украине появится 5G.

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"И хотя в Украине низкий ARPU (средние расходы на мобильную связь на одного человека в месяц - Ред.), мы все-таки надеемся, что 5G придет в Украину, и это будет не через 20 лет, как было с предыдущими поколениями связи", - отметил замминистра.

По его словам, ожидается, что мобильные операторы, с которыми мы общались, внедрят 5G в Украине через три года.

Напомним, три крупнейших государственных мобильных оператора Китая — China Unicom, China Telecom и China Mobile — одновременно начали предоставлять мобильный интернет пятого поколения (5G) в крупнейших городах страны, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.