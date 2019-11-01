Киевстар подключил к 4G еще 1046 населенных пунктов

Еще 830 тысяч жителей Украины получили доступ к скоростному мобильному интернету по технологии 4G/LTE.

Киевстар увеличил территорию сети 4G в 21-й области Украины и подключил к новым технологиям сразу 1046 населенных пунктов. Так, скоростной мобильный интернет появился в городах Батурин, Бердичев, Беловодск, Вараш, Волочиск, Вольнянск, Золотоноша, Конотоп, Маневичи, Мена, Радомышль, Рубежное, Самбор, Смела, Староконстантинов, Стрый, Хотин, Счастье, Ямполь, а также сотнях сел. Теперь еще 830 тысяч жителей Украины смогут пользоваться преимуществами новых технологий в сети Киевстар.

Сеть 4G национального оператора работает в 7885 населенных пунктах, из них 90% - в сельской местности. Это территория, где проживает свыше 29,8 млн человек, а это 72% населения Украины.

Киевстар также заботится о качестве услуг. Для этого компания устанавливает базовые станции для 4G связи – их в сети уже 7,5 тысяч. Согласно тестам передачи данных, которые осуществила в 3 кв 2019 международная компания Ookla, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета на устройствах для 4G связи самая высокая в Украине.

Напомним, что оператор поддержал общий план действий, направленных на выполнение указа Президента Украины В. Зеленского об обеспечении общенационального покрытия 4G/LTE на частотах 900 МГц. Киевстар рассматривает возможность стать «донором» частот для других мобильных операторов, при условии, что государство предпримет меры по повышению эффективности радиочастотного спектра, который Киевстар может получить в результате перераспределения.

Справка. Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,2 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.