Киевстар открывает первую онлайн-школу мобильной грамотности «Смартфон для родителей»

10 интерактивных уроков содержат пошаговую инструкцию от включения новенького смартфона и настройки его под себя до использования мессенджеров и различных приложений.

Новый социальный образовательный проект национального мобильного оператора Киевстар «Смартфон для родителей» призван помочь старшему поколению научиться пользоваться современными телефонами и использовать все их преимущества. Целью проекта является не только распространить цифровую грамотность, но и сломать стереотип о том, что пожилым людям не нужны современные технологии, а также показать, какой яркой и динамичной на самом деле может быть жизнь в любом возрасте.

Онлайн-школа «Смартфон для родителей» – это 10 интерактивных уроков, которые содержат пошаговую инструкцию от включения новенького смартфона и настройки его под себя до использования мессенджеров и различных приложений. Отдельное видео также посвящено безопасности в смартфоне и интернете. Все 10 видео-уроков можно найти на сайте batky.kyivstar.ua, доступ к которому может получить каждый, кто хочет научиться пользоваться смартфоном независимо от мобильного оператора. Также в планах выпустить печатный справочник «Смартфон для родителей», который сможет всегда быть под рукой и в любой момент ответит на вопросы по использованию смартфона.

Согласно проведенному опросу во втором квартале 2019 года 37% абонентов Киевстар в возрасте 55+ пользуются смартфонами и этот показатель постоянно растет.

«Мы провели исследования и обнаружили, что большинство детей готовы отдавать свои старые устройства или даже покупать новые для родителей, однако обычно молодому поколению не хватает времени, чтобы объяснить и научить современным технологиям своих мам, пап, бабушек и дедушек. Именно поэтому наша онлайн-школа пригодится тем, кто хочет овладеть смартфоном», – комментирует Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Партнером проекта стала «Медиа Группа Украина», а ведущий утреннего шоу «Утро с Украиной», которое выходит на канале «Украина», Григорий Герман снялся во всех 10 видео-лекциях, где он доступно и просто объясняет, как пользоваться смартфоном. Также в газете «Сегодня» выйдет текстовая версия видео-уроков, которую можно будет вырезать и сохранить.

«Это очень важный проект, ведь современные гаджеты могут значительно облегчить и разнообразить жизнь наших родителей, дать возможность говорит с детьми на одном языке. Не менее важным фактором является то, что из-за занятости, графиков нам не удается посещать близких так часто, как хотелось, но с помощью видеосвязи мы можем видеться каждый день, общаться, а благодаря социальным сетям видеть, что происходит в жизни родных. Поэтому я очень счастлив, что получил возможность присоединиться к этому проекту», - поделился ведущий канала «Украина» Григорий Герман.

Кроме того, проект поддержал фонд «Жизнелюб», который уже более 5 лет заботится и создает возможности для активной социальной жизни людей третьего возраста. Вместе с фондом Киевстар организовал вдохновляющее мероприятие для «жизнелюбов», на котором представил видео-уроки школы «Смартфон для родителей», а также провел познавательный мастер-класс по фотографии и VR-сессию.

Напомним, образование и распространение цифровой грамотности является одним из приоритетных направлений стратегии социальной ответственности бизнеса Киевстар. Уже третий год подряд компания поддерживает инициативу GoCamp и совместно с Global Office разработала программу интерактивного обучения Entrepreneurship & Innovation development для школьников.

Справка про Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. По исследованиям международной компании Ookl, в сети Киевстар скорость мобильной передачи данных является самой высокой в сравнении со средним по Украине. Услугами Киевстар пользуются более 26,3 млн абонентов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Справка про «Медиа Группа Украина»

«Медиа Группа Украина» - медиахолдинг, объединяющий национальный телеканал «Украина», телеканалы «НЛО TV» и «Индиго TV», тематические каналы «Футбол 1» и «Футбол 2», «Региональная Медиа Группу» (каналы «Донбасс», «34 канал», «Сигма»), компании «Медиапартнерство баинг», оператор спутникового телевидения Xtra TV; продакшн-компании «Теле Про» и «Поможем ТВ», мультимедийную платформу СЕГОДНЯ, журнал Vogue UA. Директор «Медиа Группы Украина» - Евгений Бондаренко. За дополнительными вопросами обращайтесь - press@mgukraine.com