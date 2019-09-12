Смартфоны Apple: раскрыты объем памяти и емкость аккумуляторов новых iPhone

Наибольший прирост емкости аккумулятора наблюдается у iPhone 11 Pro.

Смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max были представлены в этот вторник в Купертино. Однако Apple не раскрыла такие технические характеристики, как объем оперативной памяти и емкость аккумуляторов новых устройств.

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Данную информацию раскрыл проверенный инсайдер Стив Хеммерстоффер МакФлай, более хорошо известный под ником OnLeaks, пишет ixbt.com.

Он подтвердил, что iPhone 11 получил 4 ГБ оперативной памяти, то есть на 1 ГБ больше, чем было у iPhone XR. Также выросла и емкость аккумулятора: с 2942 до 3110 мА•ч.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили по 6 ГБ оперативной памяти, тогда как у iPhone XS и даже iPhone XS Max было всего по 4 ГБ ОЗУ. Емкость аккумулятора iPhone 11 Pro увеличилась до 3190 мА•ч, при этом у предшественника было 2658 мА•ч. Что касается iPhone 11 Pro Max, то его аккумулятор «поправился» с 3174 до 3500 мА•ч. Выходит, что наибольший прирост емкости аккумулятора наблюдается у iPhone 11 Pro.

На презентации Apple сообщила, что iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max обеспечивают увеличение времени автономной работы на 1, 4 и 5 часов соответственно по сравнению со своими предшественниками.

iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max предлагаются по цене от 699, 999 и 1099 долларов соответственно.