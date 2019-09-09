Apple будет транслировать презентацию новых iPhone на YouTube (видео)

Ранее смотреть презентацию Apple в прямом эфире можно было только на сайте Apple через браузер Safari и телеприставках Apple TV.

Завтра, 10 сентября Apple проведет традиционную сентябрьскую презентацию новых смартфонов iPhone.

Читайте такжеApple на презентации покажет новое устройство

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В этом году поклонникам и ненавистникам купертиновского гиганта будет проще посмотреть анонс серии iPhone 11 в прямом эфире - впервые в истории главное событие года компании и одно из важнейших событий мировой IT-индустрии будет транслироваться на популярном стриминговом сервисе YouTube, принадлежим Google", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее смотреть презентацию Apple в прямом эфире можно было только на сайте Apple через браузер Safari и телеприставках Apple TV. В 2015 году была добавлена поддержка браузера Edge, а с 2018 года - Chrome и Firefox. С прошлого года Apple также начала транслировать свои мероприятия в Twitter.

"Apple наконец-то решила организовать прямую трансляцию презентации на Youtube, тем самым предоставив любому желающему присоединиться к мероприятию и наблюдать за ним в реальном времени", - подчеркивает издание.

Помимо трех новых iPhone 11 (прежний дизайн лицевой панели, новая SoC A13 и квадратная основная камера с тремя (двумя в младшей модели) фотомодулями), идущих на смену прошлогодним iPhone Xs, Xs Max и iPhone Xr, ожидается анонс обновленного iPad Pro, iPad начального уровня с увеличенным экраном, новые версии Apple Watch, HomePod и AirPods, а также полностью новый 16-дюймовый Apple MacBook Pro с очень тонкими рамками.

Также УНИАН проведет онлайн-трансляцию презентации Apple, которая начнется в 20:00 по Киеву.