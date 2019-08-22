Стало известно, когда покажут новые смартфоны Nokia

Также компания пообещала дешевый Nokia 5G в 2020 году.

Уже через две недели в Берлине отроется IFA 2019, ежегодная международная выставка потребительской электроники. К настоящему моменту многие производители уже подтвердили свое участие.

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Теперь же к ним присоединилась HMD Global, которая занимается выпуском мобильных телефонов под брендом Nokia. Вместе с остальными она проведет собственную пресс-конференцию 5 сентября, в так называемый нулевой день перед официальным открытием выставки, передает itc.ua.

Официальный тизер-ролик, опубликованный на страничке Nokia Mobile в соцсети Twitter, и подпись к нему недвусмысленно намекает на то, что в этот день нам покажут новые смартфоны Nokia.

Brand new members of our Nokia mobile family coming soon on stage in Berlin. Only 15 days to go! ​#IFA19#NokiamobileLivepic.twitter.com/fJ1YtBrQr2 — Nokia Mobile (@NokiaMobile) 21 серпня 2019 р.

Никакой конкретики ролик не содержит, но на то он и тизер, чтобы просто подогреть интерес к мероприятию, а не раскрывать все карты. Но если ориентироваться на утечки, в рамках IFA 2019 будут представлены смартфоны среднего уровня Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 5.2 на смену нынешним Nokia 7.1, Nokia 6.1, Nokia 5.1. Также ожидается анонс простых кнопочных телефонов вроде недавно анонсированных Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).

Особенностью старшей из троицы Nokia 7.2 станет основная камера в круглом блоке, как у Nokia 1020. По предварительным данным, смартфон построен на SoC Snapdragon 660, получит 6 ГБ ОЗУ и 48-мегапиксельную камеру с дополнительным модулем для широкоугольной (120 °) съемки и модулем оценки глубины сцены. Ниже вы можете видеть рендеры и живое фото грядущей новинки.

Nokia 6.2 тоже будет построена на платформе Snapdragon 660 и получит такой же дизайн, а различия будут в размерах экранов, наборе камер и объемах памяти.

Что касается нового флагмана, обновленный Nokia 9.1 PureView с модемом 5G, SoC Snapdragon 855 и существенно доработанной многомодульной камерой Light, который заменит Nokia 9 PureView, ожидается под конец года. Что интересно, в недавнем интервью Digital Trends директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас анонсировал выпуск доступного Nokia с поддержкой 5G, который окажется примерно вдвое дешевле нынешних моделей ($500-$650). Но он выйдет уже в следующем году.