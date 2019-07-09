Президент подписал указ о высвобождении радиочастот для 3G и 4G

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении плана действий по улучшению качества мобильного интернета в сельской местности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, которым определяются сроки по высвобождению перспективных радиочастот для внедрения мобильной связи третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

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Об этом говорится в тексте указа №497/2019 от 8 июля 2019 года.

Согласно документу, до 1 октября 2019 года Кабинет министров совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, должны определить условия совместного функционирования радиоэлектронных средств специальных пользователей радиочастотного ресурса Украины с радиоэлектронными средствами сетей мобильной связи третьего и четвертого поколений общих пользователей радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 790 - 960 МГц.

Также, определить до 1 октября сроки и условия высвобождения радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 880 - 915 МГц, 925 - 960 МГц специальными пользователями радиочастотного ресурса Украины.

Кроме этого, Кабмин и НКРСИ обязаны принять до 1 августа меры по высвобождению радиочастотного ресурса Украины в диапазоне радиочастот 790 - 862 МГц для внедрения систем мобильной связи третьего и четвертого поколений.

А также, до 1 октября принять меры по устранению фрагментации радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 824 - 960 МГц для внедрения систем мобильной связи третьего и четвертого поколений.

Помимо этого, Кабмин и НКРСИ должны способствовать внедрению новых радиотехнологий третьего и/или четвертого поколений, в том числе путем изменения Плана использования радиочастотного ресурса Украины, в случае принятия решения о возможности досрочного внедрения новой радиотехнологии; выдачи и переоформления в установленном порядке объективно, пропорционально и на прозрачной основе лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины в диапазоне 790 - 960 МГц, обеспечив гармонизировано с Европейским Союзом использование радиочастот в указанном диапазоне и конкурентные условия на рынке предоставления услуг мобильной связи.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении плана действий по улучшению качества мобильного интернета в сельской местности.