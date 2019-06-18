Huawei оценила убытки из-за санкций США: продажи смартфонов сократились на 40%

Компания Huawei больше не надеется опередить нынешнего лидера Samsung на рынке смартфонов в ближайшее время, а готовится к существенному сокращению продаж смартфонов как в количественном, так и в денежном выражении.

В прошлом году китайская компания Huawei сумела отгрузить на мировой рынок рекордные 206 млн смартфонов (примерно половина от этого количества — международные поставки), заявив о намерении продать 250 млн смартфонов в этом году и нарастить поставки до 300 млн в следующем. И поначалу у Huawei все получалось — в первом квартале этого года на мировой рынок было отгружено 59 млн смартфонов Huawei и Honor суммарно, что соответствовало росту на 50,3% в годовом выражении.

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Но затем Huawei столкнулась с противодействием властей США из-за обвинений в промышленном шпионаже и все пошло под откос. Компания Huawei больше не надеется опередить нынешнего лидера Samsung на рынке смартфонов в ближайшее время, а готовится к существенному сокращению продаж смартфонов как в количественном, так и в денежном выражении.

Как сообщает itc.ua со ссылкой на Bloomberg, по предварительным оценкам руководителей Huawei по продажам и маркетингу, в этом году на зарубежные рынки будет поставлено на 40–60 миллионов смартфонов меньше, чем в прошлом.

Позже не вдаваясь в конкретные подробности основатель Huawei Рен Женфей подтвердил, что на зарубежных рынках его компания уже испытала сокращение поставок примерно на 40%. Он также добавил, что из-за санкций США Huawei в течение ближайших двух лет недополучит около $30 млрд выручки. Основатель Huawei выразил удивление масштабом атаки американского правительства, одновременно заверив, что корпорация не станет сокращать бюджет на исследования, а также сможет обойтись без увольнений и продажи крупных активов.

По прогнозу Huawei, доход в этом и следующем году составит около $100 млрд, но уже в 2021 доход вернется к прошлогоднему значению.

Напомним, сейчас Huawei активно готовится к запуску собственной ОС, которая будет называться HongMeng, Ark или Oak в различных странах мира. На прошлой неделе сообщалось, что Huawei уже тестирует HongMeng в сотрудничестве с местными интернет-гигантами и другими производителями смартфонов. И первые тесты указывают, что альтернативная операционная система Huawei работает на 60% быстрее, чем Android.

Напомним, изначальный план Huawei по продажам смартфонов на этот год составлял 250 млн устройств. То есть, теперь в лучшем случае китайский производитель сможет отгрузить до 200 млн.